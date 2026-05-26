Україна пропонує ЄС роботу над різними форматами перемир'я з РФ, не лише аеропортного – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорить з главами МЗС країн-членів ЄС ідею "аеропортного перемир’я", водночас Київ пропонує різні формати, над якими можна працювати, зокрема "енергетичне чи портове перемир’я"

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це Сибіга сказав під час спілкування з журналістами на полях форуму "Україна – Африка: Минуле, сучасне і майбутнє взаємин" у вівторок.

Відповідаючи на запитання, чи був зворотній зв’язок від партнерів після того, як Сибіга запропонував Європі взяти участь у відновленні мирних переговорів із Росією, почавши із взаємного припинення атак на аеропорти обох сторін, він сказав: "Ми завтра будемо це проговорювати".

"(...) тому що потрібно, щоб це теж проговорилося з російською стороною. Це може бути аеропортне перемир’я, це може бути енергетичне перемир’я, це може бути портове перемир’я", – пояснив міністр .

Таким чином, як зазначив глава МЗС, Україна пропонує обрати конкретний напрям і отримати успішний результат реалізації такого перемир’я.

"Тобто давайте оберемо напрям, кейс, справу і спробуємо вирішувати у чітко визначені часові рамки. Ось це наш підхід: сфокусуватись чи пріоритезувати саме одну справу, яку вирішити, показати успішність цього треку. Ми повинні отримати результат", – наголосив він.

Як повідомлялося, 12 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував ЄС допомогти домовитися про взаємну відмову від ударів по аеропортах РФ та України. Як писало Politico, Сибіга озвучив таку ідею під час зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі.