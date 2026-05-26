Інтерфакс-Україна
16:47 26.05.2026

Україна пропонує ЄС роботу над різними форматами перемир'я з РФ, не лише аеропортного – Сибіга

Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорить з главами МЗС країн-членів ЄС ідею "аеропортного перемир’я", водночас Київ пропонує різні формати, над якими можна працювати, зокрема "енергетичне чи портове перемир’я"

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це Сибіга сказав під час спілкування з журналістами на полях форуму "Україна – Африка: Минуле, сучасне і майбутнє взаємин" у вівторок.

Відповідаючи на запитання, чи був зворотній зв’язок від партнерів після того, як Сибіга запропонував Європі взяти участь у відновленні мирних переговорів із Росією, почавши із взаємного припинення атак на аеропорти обох сторін, він сказав: "Ми завтра будемо це проговорювати".

"(...) тому що потрібно, щоб це теж проговорилося з російською стороною. Це може бути аеропортне перемир’я, це може бути енергетичне перемир’я, це може бути портове перемир’я", – пояснив міністр .

Таким чином, як зазначив глава МЗС, Україна пропонує обрати конкретний напрям і отримати успішний результат реалізації такого перемир’я.

"Тобто давайте оберемо напрям, кейс, справу і спробуємо вирішувати у чітко визначені часові рамки. Ось це наш підхід: сфокусуватись чи пріоритезувати саме одну справу, яку вирішити, показати успішність цього треку. Ми повинні отримати результат", – наголосив він.

Як повідомлялося, 12 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував ЄС допомогти домовитися про взаємну відмову від ударів по аеропортах РФ та України. Як писало Politico, Сибіга озвучив таку ідею під час зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі.

Теги: #формати #перемиря #єс #сибіга

16:28 26.05.2026
Сибіга у середу обговорить з главами МЗС країн ЄС формат участі Європи у мирних переговорах

Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії – Сибіга

Сибіга про дзвінок Лаврова Рубіо: яка ж зухвалість напряму інформувати найпотужнішу країну в світі про нехтування їхніми мирними зусиллями

ЄС через атаку на Київ та нові погрози Кремля викликав повіреного у справах РФ

Посол ЄС заявила про намір Євросоюзу залишатися в Києві попри погрози Росії

Сибіга: Не потрібно мати ілюзії, що послабленнями санкцій можна відтягти Білорусь з якоїсь сфери впливу Росії

Понад 90 білорусів віддали своє життя, борючись на боці України проти РФ – Сибіга

Сибіга після перемовин із Тихановською у Києві: Білоруси заслуговують на свободу та право самостійно визначати майбутнє своєї держави

Україна вимагає скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН і засідання ОБСЄ через атаку РФ на Київ – Сибіга

Буданов підтримав Зеленського: Від членства України в європейській сім'ї виграють усі

