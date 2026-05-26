Інтерфакс-Україна
Політика
16:28 26.05.2026

Сибіга у середу обговорить з главами МЗС країн ЄС формат участі Європи у мирних переговорах

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що долучиться до зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС у форматі "Гімніх" у середу для обговорення ролі і формату участі Європи у мирних переговорах.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це Сибіга сказав під час спілкування з журналістами на полях форуму "Україна – Африка: Минуле, сучасне і майбутнє взаємин" у вівторок.

"Завтра я буду мати зустріч, неофіційну зустріч з міністрами закордонних справ (ЄС, ІФ-У). Ми будемо обговорювати питання ролі, формату участі Європи в мирних зусиллях . Наші перемовини на паузі, мабуть, так це дипломатично правильно сказати в цьому тристоронньому форматі, але, з іншого боку, вони по багатьох параметрах, знаєте, вже себе вичерпали, коли обговорення постійно повертається до одного і того ж питання по 10 разів", – зазначив він.

Водночас Сибіга наголосив, що Україна має реалістичні пропозиції і підтвердив готовність Києва працювати і далі, аби наблизити настання справедливого і всеосяжного миру.

Окремо він знову підкреслив, що Україна потребує рішучих кроків з боку партнерів, і закликав "позбутися будь-яких ілюзій".

Як повідомлялося, міністри закордонних справ ЄС проведуть неформальне засідання на Кіпрі 27-28 травня у форматі "Гімніх" (формат неформальних зустрічей, які проводяться головуючою в Раді ЄС державою).

