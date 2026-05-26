Інтерфакс-Україна
Політика
16:20 26.05.2026

Президент зустрічається з представниками фракцій та груп

1 хв читати
Президент зустрічається з представниками фракцій та груп

Співголова фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко та лідерка фракції "Голос" Олександра Устінова представляють свої фракції на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Участь Устінової та Порошенка підтвердили агентству "Інтерфакс-Україна" у фракціях "Голос" та "Європейська солідарність".

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") у своєму Telegram-каналі, Зеленський вже зустрічається з представниками фракцій та груп. За словами нардепа, зустрічі проходять по черзі у такій послідовності: голова групи "Довіра" Олег Кулініч, голова групи "Платформа за життя та мир" Юрій Бойко, співголова групи "Відновлення України" Антоніна Славицька, член групи "За майбутнє" Ігор Палиця, голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, голова міжфракційного об’єднання "За розумну політику" Дмитро Разумков (позафракційний).

За інформацією Гончаренка, зустрічі проходять за участі голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та керівника Офісу президента Кирила Буданова.

Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") пізніше повідомив, що зустріч "проходить в теплій атмосфері", і, як і на зустрічі з представниками фракції "Слуга народу" в понеділок, глава держави "говорить, що є теоретична можливість до листопада закінчити активну фазу. Чому саме така дата, не пояснює".

"В цілому нічого не просить. Ніякі конкретні голосування чи рішення. Ніякі кадрові рішення не обговорюються… Навіщо збиралися, ніхто не знає", – написав Железняк.

Теги: #парламент #зустріч #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:23 25.05.2026
Зеленський зустрінеться з лідерами фракцій та груп Ради у вівторок – речниця "Слуги народу"

Зеленський зустрінеться з лідерами фракцій та груп Ради у вівторок – речниця "Слуги народу"

19:05 25.05.2026
Зеленський зустрінеться з керівниками усіх фракцій та груп Ради у вівторок – нардеп

Зеленський зустрінеться з керівниками усіх фракцій та груп Ради у вівторок – нардеп

08:52 23.05.2026
Президент Чехії закликав НАТО до "жорстких і асиметричних" дій у відповідь на провокації Росії

Президент Чехії закликав НАТО до "жорстких і асиметричних" дій у відповідь на провокації Росії

19:30 22.05.2026
Парламент обрав Янеза Янша новим прем'єром Словенії

Парламент обрав Янеза Янша новим прем'єром Словенії

19:04 22.05.2026
Мерц, Стармер і Макрон зазначили посилення позицій України на полі бою та в далекобійності – Зеленський

Мерц, Стармер і Макрон зазначили посилення позицій України на полі бою та в далекобійності – Зеленський

10:27 22.05.2026
Сибіга провів першу особисту зустріч із новою главою МЗС Угорщини, домовилися провести другий раунд консультацій щодо нацменшин наступного тижня

Сибіга провів першу особисту зустріч із новою главою МЗС Угорщини, домовилися провести другий раунд консультацій щодо нацменшин наступного тижня

21:18 21.05.2026
Сибіга та глава МЗС Нідерландів обговорили оборону, шлях України в ЄС та тиск на Москву

Сибіга та глава МЗС Нідерландів обговорили оборону, шлях України в ЄС та тиск на Москву

21:06 21.05.2026
Сибіга зустрівся з новим главою МЗС Болгарії на полях Ради Україна-НАТО

Сибіга зустрівся з новим главою МЗС Болгарії на полях Ради Україна-НАТО

23:51 14.05.2026
Сибіга та очільник МЗС Молдови обговорили регіональну безпеку і підтвердили курс на вступ до ЄС

Сибіга та очільник МЗС Молдови обговорили регіональну безпеку і підтвердили курс на вступ до ЄС

06:53 14.05.2026
Розпочалась зустріч лідерів США Трампа та Китаю Сі

Розпочалась зустріч лідерів США Трампа та Китаю Сі

ВАЖЛИВЕ

Україна пропонує ЄС роботу над різними форматами перемир'я з РФ, не лише аеропортного – Сибіга

Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії – Сибіга

Сибіга про дзвінок Лаврова Рубіо: яка ж зухвалість напряму інформувати найпотужнішу країну в світі про нехтування їхніми мирними зусиллями

Зеленський: Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною

Зеленський ввів в дію санкції проти 29 торгових суден, що здійснюють перевезення воєнних вантажів для РФ

ОСТАННЄ

Рада схвалила за основу законопроєкт щодо імплементації приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом посадових осіб у міжнародних ділових операціях

Американська Ukraine Focus та Фонд Порошенка передали ЗСУ 51 карету швидкої для евакуації поранених

Україна пропонує ЄС роботу над різними форматами перемир'я з РФ, не лише аеропортного – Сибіга

Сибіга у середу обговорить з главами МЗС країн ЄС формат участі Європи у мирних переговорах

Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії – Сибіга

ДПСУ про заяви режима Лукашенка щодо БПЛА: Чергова спроба білорусі звинуватити в чомусь Україну і перекинути на нас відповідальність

Сибіга про дзвінок Лаврова Рубіо: яка ж зухвалість напряму інформувати найпотужнішу країну в світі про нехтування їхніми мирними зусиллями

Свириденко: майже 500 українських громад з 2022р уклали понад 2 тис. угод із 64 країнами світу

В Єврокомісії закликають Будапешт скасувати заборону на українську продукцію АПК

ЄС через атаку на Київ та нові погрози Кремля викликав повіреного у справах РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА