Президент зустрічається з представниками фракцій та груп

Співголова фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко та лідерка фракції "Голос" Олександра Устінова представляють свої фракції на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Участь Устінової та Порошенка підтвердили агентству "Інтерфакс-Україна" у фракціях "Голос" та "Європейська солідарність".

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") у своєму Telegram-каналі, Зеленський вже зустрічається з представниками фракцій та груп. За словами нардепа, зустрічі проходять по черзі у такій послідовності: голова групи "Довіра" Олег Кулініч, голова групи "Платформа за життя та мир" Юрій Бойко, співголова групи "Відновлення України" Антоніна Славицька, член групи "За майбутнє" Ігор Палиця, голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, голова міжфракційного об’єднання "За розумну політику" Дмитро Разумков (позафракційний).

За інформацією Гончаренка, зустрічі проходять за участі голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та керівника Офісу президента Кирила Буданова.

Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") пізніше повідомив, що зустріч "проходить в теплій атмосфері", і, як і на зустрічі з представниками фракції "Слуга народу" в понеділок, глава держави "говорить, що є теоретична можливість до листопада закінчити активну фазу. Чому саме така дата, не пояснює".

"В цілому нічого не просить. Ніякі конкретні голосування чи рішення. Ніякі кадрові рішення не обговорюються… Навіщо збиралися, ніхто не знає", – написав Железняк.