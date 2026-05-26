Інтерфакс-Україна
Політика
16:00 26.05.2026

Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії – Сибіга

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/31573

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що Київ потребує продовження залучення і лідерства США у мирних зусиллях.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це Сибіга сказав під час спілкування з журналістами на полях форуму "Україна – Африка: Минуле, сучасне і майбутнє взаємин" у вівторок.

"Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії. Це просто нереалістично. Такі реалії. Тому ми потребуємо і залучення США, і лідерства США", – підкреслив він.

Сибіга додав, що як взаємодоповнюючий трек, зараз настав час і для нової ролі Європи в мирних зусиллях.

"Але ще раз повторюсь, як взаємодоповнюючі треки, і ми зараз над цим працюємо", – підкреслив міністр.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що переговори за участю Вашингтона стосовно припинення російської війни проти України зупинені через відсутність прогресу, однак Штати готові знову долучитися до них, якщо з’являться шанси досягти результату. Про це він заявив журналістам під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Швеції.

16:47 26.05.2026
Україна пропонує ЄС роботу над різними форматами перемир'я з РФ, не лише аеропортного – Сибіга

16:28 26.05.2026
Сибіга у середу обговорить з главами МЗС країн ЄС формат участі Європи у мирних переговорах

15:55 26.05.2026
Сибіга про дзвінок Лаврова Рубіо: яка ж зухвалість напряму інформувати найпотужнішу країну в світі про нехтування їхніми мирними зусиллями

08:11 26.05.2026
Рубіо заявив, що під час розмови Лавров передав Трампу послання від Путіна – ЗМІ

06:52 26.05.2026
Рубіо та Лавров провели телефонну розмову щодо російсько-української війни – Держдеп США

23:36 25.05.2026
Іран відновлює міжнародний доступ до інтернету після тривалого відключення – ЗМІ

21:15 25.05.2026
Іран і США зберігають розбіжності щодо деяких аспектів угоди - ЗМІ

19:38 25.05.2026
Сибіга: Не потрібно мати ілюзії, що послабленнями санкцій можна відтягти Білорусь з якоїсь сфери впливу Росії

19:15 25.05.2026
Понад 90 білорусів віддали своє життя, борючись на боці України проти РФ – Сибіга

19:12 25.05.2026
Сибіга після перемовин із Тихановською у Києві: Білоруси заслуговують на свободу та право самостійно визначати майбутнє своєї держави

