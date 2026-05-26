Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що Київ потребує продовження залучення і лідерства США у мирних зусиллях.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це Сибіга сказав під час спілкування з журналістами на полях форуму "Україна – Африка: Минуле, сучасне і майбутнє взаємин" у вівторок.

"Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії. Це просто нереалістично. Такі реалії. Тому ми потребуємо і залучення США, і лідерства США", – підкреслив він.

Сибіга додав, що як взаємодоповнюючий трек, зараз настав час і для нової ролі Європи в мирних зусиллях.

"Але ще раз повторюсь, як взаємодоповнюючі треки, і ми зараз над цим працюємо", – підкреслив міністр.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що переговори за участю Вашингтона стосовно припинення російської війни проти України зупинені через відсутність прогресу, однак Штати готові знову долучитися до них, якщо з’являться шанси досягти результату. Про це він заявив журналістам під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Швеції.