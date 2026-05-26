Інтерфакс-Україна
Політика
15:57 26.05.2026

ДПСУ про заяви режима Лукашенка щодо БПЛА: Чергова спроба білорусі звинуватити в чомусь Україну і перекинути на нас відповідальність

1 хв читати
ДПСУ про заяви режима Лукашенка щодо БПЛА: Чергова спроба білорусі звинуватити в чомусь Україну і перекинути на нас відповідальність
Фото: https://www.facebook.com/andriy.demchenko.2025/

Речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко у коментарі "Інтерфакс-Україна" спростував заяви режима Олександра Лукашенка про нібито щоденні спроби перетину українськими безпілотниками кордону Білорусі.

"Чергова спроба білорусі звинуватити в чомусь Україну і перекинути на нас відповідальність. При цьому вкотре зазначити про відсутність загроз для України з боку білорусі. Це вже було, це ми проходили і пам’ятаємо", – заявив речник.

Демченко зазначив, що у заяві " було ще багато якихось абсурдних слів про ситуацію в Україні і що щоденно вони засобами ППО фіксують регулярний перетин кордону з нашої держави бойовими БПЛА".

"Тільки за останній тиждень нарахували 116. В мене питання – це ж скільки доводилось себе стримувати, щоб мовчати про такі провокації українців", – наголосили в ДПСУ

Також речник додав, що білоруське ППО "певно може фіксувати тільки українські засоби, бо те що залітає в Україну з білорусі вони чомусь не фіксують".

Теги: #білорусь #демченко #дпсу #лукашенко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:38 25.05.2026
Сибіга: Не потрібно мати ілюзії, що послабленнями санкцій можна відтягти Білорусь з якоїсь сфери впливу Росії

Сибіга: Не потрібно мати ілюзії, що послабленнями санкцій можна відтягти Білорусь з якоїсь сфери впливу Росії

19:12 25.05.2026
Сибіга після перемовин із Тихановською у Києві: Білоруси заслуговують на свободу та право самостійно визначати майбутнє своєї держави

Сибіга після перемовин із Тихановською у Києві: Білоруси заслуговують на свободу та право самостійно визначати майбутнє своєї держави

14:28 25.05.2026
Мінспорту: зняття обмежень з представників РФ та Білорусі є зрадою Олімпійської хартії

Мінспорту: зняття обмежень з представників РФ та Білорусі є зрадою Олімпійської хартії

12:15 25.05.2026
Тихановська: Режим Лукашенка несе свою частку відповідальності за атаки на Україну

Тихановська: Режим Лукашенка несе свою частку відповідальності за атаки на Україну

10:32 25.05.2026
Європейська федерація гімнастики зняла обмеження з росіян та білорусів після рішення World Gymnastics

Європейська федерація гімнастики зняла обмеження з росіян та білорусів після рішення World Gymnastics

16:26 24.05.2026
Макрон і Лукашенко провели розмову з ініціативи французької сторони, повідомили в Мінську

Макрон і Лукашенко провели розмову з ініціативи французької сторони, повідомили в Мінську

13:48 23.05.2026
Сибіга: ми працюємо з партнерами, аби мінімізувати загрозу з білоруської сторони

Сибіга: ми працюємо з партнерами, аби мінімізувати загрозу з білоруської сторони

18:42 22.05.2026
ДПСУ: У суботу на ПП "Шегині-Медика" пропуск вантажівок здійснюватиметься у сповільненому режимі

ДПСУ: У суботу на ПП "Шегині-Медика" пропуск вантажівок здійснюватиметься у сповільненому режимі

15:57 22.05.2026
Сибіга анонсував візит Тихановської до України

Сибіга анонсував візит Тихановської до України

20:07 21.05.2026
Про загрозу з боку РФ з території Білорусі Сибіга говорив з Рютте, наголосив на необхідності колективних засобів стримування

Про загрозу з боку РФ з території Білорусі Сибіга говорив з Рютте, наголосив на необхідності колективних засобів стримування

ВАЖЛИВЕ

Україна пропонує ЄС роботу над різними форматами перемир'я з РФ, не лише аеропортного – Сибіга

Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії – Сибіга

Сибіга про дзвінок Лаврова Рубіо: яка ж зухвалість напряму інформувати найпотужнішу країну в світі про нехтування їхніми мирними зусиллями

Зеленський: Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною

Зеленський ввів в дію санкції проти 29 торгових суден, що здійснюють перевезення воєнних вантажів для РФ

ОСТАННЄ

Американська Ukraine Focus та Фонд Порошенка передали ЗСУ 51 карету швидкої для евакуації поранених

Україна пропонує ЄС роботу над різними форматами перемир'я з РФ, не лише аеропортного – Сибіга

Сибіга у середу обговорить з главами МЗС країн ЄС формат участі Європи у мирних переговорах

Президент зустрічається з представниками фракцій та груп

Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії – Сибіга

Сибіга про дзвінок Лаврова Рубіо: яка ж зухвалість напряму інформувати найпотужнішу країну в світі про нехтування їхніми мирними зусиллями

Свириденко: майже 500 українських громад з 2022р уклали понад 2 тис. угод із 64 країнами світу

В Єврокомісії закликають Будапешт скасувати заборону на українську продукцію АПК

ЄС через атаку на Київ та нові погрози Кремля викликав повіреного у справах РФ

Зеленський обговорив із Тихановською намагання Росії втягнути ще більше Білорусь у війну проти України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА