ДПСУ про заяви режима Лукашенка щодо БПЛА: Чергова спроба білорусі звинуватити в чомусь Україну і перекинути на нас відповідальність

Фото: https://www.facebook.com/andriy.demchenko.2025/

Речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко у коментарі "Інтерфакс-Україна" спростував заяви режима Олександра Лукашенка про нібито щоденні спроби перетину українськими безпілотниками кордону Білорусі.

"Чергова спроба білорусі звинуватити в чомусь Україну і перекинути на нас відповідальність. При цьому вкотре зазначити про відсутність загроз для України з боку білорусі. Це вже було, це ми проходили і пам’ятаємо", – заявив речник.

Демченко зазначив, що у заяві " було ще багато якихось абсурдних слів про ситуацію в Україні і що щоденно вони засобами ППО фіксують регулярний перетин кордону з нашої держави бойовими БПЛА".

"Тільки за останній тиждень нарахували 116. В мене питання – це ж скільки доводилось себе стримувати, щоб мовчати про такі провокації українців", – наголосили в ДПСУ

Також речник додав, що білоруське ППО "певно може фіксувати тільки українські засоби, бо те що залітає в Україну з білорусі вони чомусь не фіксують".