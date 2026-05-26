Інтерфакс-Україна
Політика
15:55 26.05.2026

Сибіга про дзвінок Лаврова Рубіо: яка ж зухвалість напряму інформувати найпотужнішу країну в світі про нехтування їхніми мирними зусиллями

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України назвав заяви глава МЗС РФ у розмові з держсекретарем США Марко Рубіо про наміри атакувати Київ "зухвалою провокацією" і підтвердженням зацікавленості у продовженні війни.

Про це Сибіга сказав під час спілкування з журналістами на полях форуму "Україна – Африка: Минуле, сучасне і майбутнє взаємин" у вівторок.

"Я це розцінюю як зухвалу провокацію. Це публічне підтвердження, чергове про зацікавленість продовжити війну з боку Росії. Це Лавров дозволяє собі публічно передавати перебіг розмови, де підтверджує, що він погрожує атаками по Києві. Для мене це дуже важко сприйняти, як таке може допускатися", – сказав Сибіга.

Він підкреслив, що це ще раз показує, хто насправді зацікавлений продовження цієї війни і ескалації.

"Ми дуже сподіваємося, що після отримання таких сигналів наші партнери замість того, щоб просто приймати цю інформацію, видавати рекомендації своїм громадянам і керівникам дипустанов, залишати Київ, дадуть твердий і жорсткий сигнал Москві: не наносити такі удари", – заявив глава МЗС .

Він додав , що дуже сподівається на те, що послідує жорстка реакція від партнерів. Окремо Сибіга зазначив, що "сигнали мають бути не від Москви, а до Москви".

"Яка ж це зухвалість напряму інформувати країну-лідера, найпотужнішу країну в світі, про те, що ти нехтуєш їхніми мирними зусиллями, що ти ігноруєш весь мирний процес і будеш наносити удари по Києву", – наголосив очільник відомства.

Він додав, що "в його системі координат це не вкладається".

Як підкреслив Сибіга, росіяни повинні розуміти наслідки своєї "безвідповідальної поведінки в мирних зусилля.

За його словами, саме такі сигнали передає Україна партнерам, і що відповіддю має бути додаткові пакети допомоги українцям.

"Росію треба зупинити, а зупинити її можна лише силою, додатковими санкціями, додатковою ізоляцією, замороженими активами. Те, що для них чутливе, для їхньої економіки, те, що їх послаблює, те, що не дозволяє їм фінансувати їхню військову машину", – сказав міністр.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо "офіційно довів" до американської сторони, що російська армія "приступає" до системних ударів по об’єктах у Києві, які нібито використовують для потреб ЗСУ.

25 травня МЗС РФ заявило, що російська армія нібито розпочинає "послідовні системні удари" по підприємствах українського військово-промислового комплексу в Києві та "центрах ухвалення рішень". І закликало іноземців, зокрема працівників дипломатичних місій та міжнародних організацій, "якнайшвидше залишити Київ".

Сибіга заявив, що російські погрози щодо нових ударів по Києву мають на меті залякати західних дипломатів, але Україна не очікує, що цей шантаж спрацює.

