Інтерфакс-Україна
Політика
14:48 26.05.2026

Свириденко: майже 500 українських громад з 2022р уклали понад 2 тис. угод із 64 країнами світу

2 хв читати
Свириденко: майже 500 українських громад з 2022р уклали понад 2 тис. угод із 64 країнами світу
Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Із 2022 року майже 500 українських громад уклали понад 2000 угод із 64 країнами світу, мета уряду – надалі розширювати цю співпрацю, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Важливо було бачити на саміті понад 100 представників 24 країн-партнерів після важких обстрілів Києва – це важливий знак незмінної підтримки України та наших громад. Із 2022 року майже 500 українських громад уклали понад 2000 угод із 64 країнами світу. У межах саміту заплановане підписання 22 нових угод і меморандумів про співпрацю та партнерство. Наша мета – і надалі розширювати цю співпрацю, щоб ще більше громад, особливо прифронтових, будували партнерства і посилювали роботу, яка вже триває на місцях", – написала Свириденко в телеграм-каналі після відкриття IV Міжнародного саміту міст і регіонів України "Партнерство. Стійкість. Готовність".

Вона нагадала, що уряд спільно з громадами реалізує Плани стійкості регіонів і міст, пріоритетами якого є: захист енергооб’єктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення стабільного тепла і води, резерви обладнання та автономного живлення.

Зокрема, уряд спрямував уже 22,8 млрд грн із резервного фонду держбюджету на першочергові заходи, але за її словами, для продовження реалізації планів у громадах важливою залишається міжнародна підтримка.

"Окремий пріоритет – розвиток логістики та інтеграція України в європейський транспортний простір. Уже запустили першу євроколію на ділянці Чоп – Ужгород. У планах – євроколія, яка з’єднає Львів із польським кордоном за підтримки програми Connecting Europe Facility. Також завершуємо модернізацію пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури спільно з країнами ЄС і Молдовою", – написала Свириденко.

Теги: #свириденко #міжнародний_саміт_міст_і_регіонів

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:21 25.05.2026
Свириденко: Викупити державне чи комунальне майно "за копійки" через оренду та ремонти більше не вийде

Свириденко: Викупити державне чи комунальне майно "за копійки" через оренду та ремонти більше не вийде

16:09 25.05.2026
Милованов: Свириденко реально викладає в KSE, робить це у вихідні, а зустрічі проходять за правилами Chatham House

Милованов: Свириденко реально викладає в KSE, робить це у вихідні, а зустрічі проходять за правилами Chatham House

15:52 22.05.2026
Україна оголошує конкурс на 1,3 ГВт нової генеруючої потужності – Свириденко

Україна оголошує конкурс на 1,3 ГВт нової генеруючої потужності – Свириденко

13:20 22.05.2026
У прем'єра Свириденко один штатний радник, п'ять – на громадських засадах і одна помічниця

У прем'єра Свириденко один штатний радник, п'ять – на громадських засадах і одна помічниця

14:33 06.06.2025
Надходження до місцевих бюджетів по ПДФО зросли на 20%, по акцизному податку - на 38% - Шмигаль

Надходження до місцевих бюджетів по ПДФО зросли на 20%, по акцизному податку - на 38% - Шмигаль

14:23 06.06.2025
Зеленський: мир - завдання не тільки для політиків, а і для місцевого самоврядування

Зеленський: мир - завдання не тільки для політиків, а і для місцевого самоврядування

14:18 06.06.2025
Зеленський: у 2025 році Україні потрібен прогрес у перемовинах щодо вступу в ЄС

Зеленський: у 2025 році Україні потрібен прогрес у перемовинах щодо вступу в ЄС

14:12 06.06.2025
В Україні вже відбудовані сотні об'єктів інфраструктури - Зеленський

В Україні вже відбудовані сотні об'єктів інфраструктури - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною

Зеленський ввів в дію санкції проти 29 торгових суден, що здійснюють перевезення воєнних вантажів для РФ

Україна застосувала санкції проти 127 окупантів, які причетні до ракетних ударів по країні – ОП

Запрошення американської переговорної делегації до України залишається відкритим-МЗС

Сибіга про асоційоване членство України в ЄС: наша стратегічна позиція – повноцінне і повноправне членство

ОСТАННЄ

В Єврокомісії закликають Будапешт скасувати заборону на українську продукцію АПК

ЄС через атаку на Київ та нові погрози Кремля викликав повіреного у справах РФ

Зеленський обговорив із Тихановською намагання Росії втягнути ще більше Білорусь у війну проти України

Україна готує міжнародний форум Карпатського макрорегіону – Зеленський

Червак: Заява МЗС Ізраїлю щодо перепоховання Мельника – відверта провокація і підігрування московській пропаганді

Умеров у Брюсселі зустрівся з керівником офісу фон дер Ляєн

Ізраїль засудив перепоховання в Україні лідера ОУН Андрія Мельника

Китай закликає "всі сторони" до деескалації ситуації у російсько-українській війні та до відновлення діалогу – МЗС

Арахамія: Наступні 6 місяців мають стати часом максимальної концентрації та стабілізації роботи країни

Велика Британія відхилила план НАТО щодо надання додаткової військової допомоги Україні – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА