Свириденко: майже 500 українських громад з 2022р уклали понад 2 тис. угод із 64 країнами світу

Із 2022 року майже 500 українських громад уклали понад 2000 угод із 64 країнами світу, мета уряду – надалі розширювати цю співпрацю, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Важливо було бачити на саміті понад 100 представників 24 країн-партнерів після важких обстрілів Києва – це важливий знак незмінної підтримки України та наших громад. Із 2022 року майже 500 українських громад уклали понад 2000 угод із 64 країнами світу. У межах саміту заплановане підписання 22 нових угод і меморандумів про співпрацю та партнерство. Наша мета – і надалі розширювати цю співпрацю, щоб ще більше громад, особливо прифронтових, будували партнерства і посилювали роботу, яка вже триває на місцях", – написала Свириденко в телеграм-каналі після відкриття IV Міжнародного саміту міст і регіонів України "Партнерство. Стійкість. Готовність".

Вона нагадала, що уряд спільно з громадами реалізує Плани стійкості регіонів і міст, пріоритетами якого є: захист енергооб’єктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення стабільного тепла і води, резерви обладнання та автономного живлення.

Зокрема, уряд спрямував уже 22,8 млрд грн із резервного фонду держбюджету на першочергові заходи, але за її словами, для продовження реалізації планів у громадах важливою залишається міжнародна підтримка.

"Окремий пріоритет – розвиток логістики та інтеграція України в європейський транспортний простір. Уже запустили першу євроколію на ділянці Чоп – Ужгород. У планах – євроколія, яка з’єднає Львів із польським кордоном за підтримки програми Connecting Europe Facility. Також завершуємо модернізацію пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури спільно з країнами ЄС і Молдовою", – написала Свириденко.