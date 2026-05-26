Інтерфакс-Україна
14:45 26.05.2026

В Єврокомісії закликають Будапешт скасувати заборону на українську продукцію АПК

В Європейській комісії вважають, що заборона урядом Угорщини на українську продукцію агропромислового комплексу не має під собою підстав і має бути скасована.

Так у вівторок в Брюсселі на брифінгу прокоментував відповідне рішення Будапешту речник Європейської комісії з питань розширення Тома Реньє.

"Позиція Європейської комісії не змінилася: ми закликаємо відповідні держави-члени скасувати свої односторонні заходи, і ми продовжуємо співпрацювати з ними з метою забезпечення цього результату. Ми не вважаємо, що ці заходи, які ризикують фрагментувати єдиний ринок, є виправданими після нещодавнього комплексного оновлення Угоди про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між ЄС та Україною", – пояснив він позицію Європейської комісії.

При цьому Реньє наголосив, що в ЄК не вважають "ці кроки необхідними, враховуючи силу та захист, чітко запропоновані оновленою Угодою від минулого року та включаючи захисне положення, яке може бути активоване у випадку, якщо додатковий імпорт спричинить серйозні труднощі як у ЄС в цілому, так і для окремих держав-членів". Ми продовжуємо вимагати скасування національних заходів, що все ще діють", – додав речник ЄК.

Разом з тим, він не став прогнозувати наступні кроки Європейської комісії. "Я не буду передбачати жодного потенційного наступного кроку. Ми зосереджуємося на взаємодії з усіма державами-членами, щоб пояснити додаткові гарантії захисту, що надаються оновленою Угодою про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Отже, взаємодія з усіма відповідними державами-членами триває", – наголосив Реньє.

