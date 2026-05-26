Інтерфакс-Україна
Політика
14:26 26.05.2026

ЄС через атаку на Київ та нові погрози Кремля викликав повіреного у справах РФ

2 хв читати
ЄС через атаку на Київ та нові погрози Кремля викликав повіреного у справах РФ
Фото: https://www.facebook.com

Європейський Союз викликав російського повіреного через нещодавній напад Росії на столицю України Київ та нові погрози Росії щодо нових, але вже "систематичних" атак.

Про це у вівторок в Брюсселі на брифінгу повідомила речник Європейської комісії з питань закордонних справ Анітта Хіппер. "Ми щойно викликали російського повіреного й передали наші повідомлення про те, що це неприйнятно. Це ще раз показує, фактично, одну річ, яку ми вже знали, що Росія абсолютно не зацікавлена в будь-якому мирі та повністю ігнорує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру", – сказала вона.

Хіппер підтвердила, що ЄС зі свого боку буде надавати підтримку України, яка "потребує (засобів)протиповітряної оборони та подальшої фінансової підтримки". "Також у найближчі дні у нас відбудеться неформальна зустріч міністрів закордонних справ ЄС на Кіпрі, і ми ще раз обговоримо там з Високим представником посилення міжнародного тиску на Росію", – анонсувала речник.

Коментуючи недавні попередження Міністерства закордонних справ Росії щодо наступних систематичних нападів на Київ та заклику до західні країни вивести свої дипломатичні місії з Києва, Хіппер висловила переконання, що таким чином через ці погрози "Росія лише намагається посіяти паніку". "Вони хочуть страху та ізоляції в Україні та інших місцях, але у нас (для РФ – ІФ-У) є чіткий сигнал: це не спрацює. ЄС зберігає свою присутність та операції в Києві. Ці погрози пахнуть відчаєм", – наголосила вона.

Хіппер також вказала на допис Високого представника ЄС Каї Каллас, в якому вона зазначила, що "Росія програє на полі бою, тому тепер вона знову вдається до погроз цивільному населенню та цивільній інфраструктурі". "Ці напади, на жаль, є щоденною реальністю для України, для Києва та його громадян, і фактично наша делегація на місцях, а також штаб нашої цивільної місії зазнали ударів внаслідок безрозсудних нападів. Ми ще раз нагадуємо, що будь-які міжнародні навмисні напади на цивільне населення та невійськові об’єкти є воєнними злочинами. Усі командири, виконавці та співучасники цих серйозних порушень міжнародного гуманітарного права будуть притягнуті до відповідальності", – запевнила речник ЄК.

Теги: #росія #єс #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:26 26.05.2026
На Херсонщині внаслідок обстрілів поранено сімох людей, серед постраждалих дві медсестри – поліція

На Херсонщині внаслідок обстрілів поранено сімох людей, серед постраждалих дві медсестри – поліція

10:08 26.05.2026
На Донеччині дві людини загинули, 21 поранена через російськи обстріли – ОВА

На Донеччині дві людини загинули, 21 поранена через російськи обстріли – ОВА

09:58 26.05.2026
На Сумщині за добу дев'ять людей постраждали від атак окупантів – ОВА

На Сумщині за добу дев'ять людей постраждали від атак окупантів – ОВА

08:35 26.05.2026
У Запорізькій області внаслідок атак РФ за добу поранено двох людей, удари завдано по 39 населених пунктах – ОВА

У Запорізькій області внаслідок атак РФ за добу поранено двох людей, удари завдано по 39 населених пунктах – ОВА

21:24 25.05.2026
Посол ЄС заявила про намір Євросоюзу залишатися в Києві попри погрози Росії

Посол ЄС заявила про намір Євросоюзу залишатися в Києві попри погрози Росії

20:26 25.05.2026
У Краматорську внаслідок удару росіян постраждали 5 цивільних – ОВА

У Краматорську внаслідок удару росіян постраждали 5 цивільних – ОВА

17:49 25.05.2026
МЗС РФ погрожує посилити удари по Києву та знову закликає іноземних дипломатів покинути місто

МЗС РФ погрожує посилити удари по Києву та знову закликає іноземних дипломатів покинути місто

17:07 25.05.2026
Під час обстрілу в ніч на неділю в Києві постраждали аптеки мереж "Подорожник" та "Аптека 9-1-1"

Під час обстрілу в ніч на неділю в Києві постраждали аптеки мереж "Подорожник" та "Аптека 9-1-1"

15:31 25.05.2026
Кількість постраждалих у Києві через ворожу атаку зросла до 91 особи – КМВА

Кількість постраждалих у Києві через ворожу атаку зросла до 91 особи – КМВА

14:36 25.05.2026
У Києві на місці руйнування житлової 5-поверхівки працюють 53 рятувальники та 16 од. техніки – ДСНС

У Києві на місці руйнування житлової 5-поверхівки працюють 53 рятувальники та 16 од. техніки – ДСНС

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною

Зеленський ввів в дію санкції проти 29 торгових суден, що здійснюють перевезення воєнних вантажів для РФ

Україна застосувала санкції проти 127 окупантів, які причетні до ракетних ударів по країні – ОП

Запрошення американської переговорної делегації до України залишається відкритим-МЗС

Сибіга про асоційоване членство України в ЄС: наша стратегічна позиція – повноцінне і повноправне членство

ОСТАННЄ

Свириденко: майже 500 українських громад з 2022р уклали понад 2 тис. угод із 64 країнами світу

В Єврокомісії закликають Будапешт скасувати заборону на українську продукцію АПК

Зеленський обговорив із Тихановською намагання Росії втягнути ще більше Білорусь у війну проти України

Україна готує міжнародний форум Карпатського макрорегіону – Зеленський

Червак: Заява МЗС Ізраїлю щодо перепоховання Мельника – відверта провокація і підігрування московській пропаганді

Умеров у Брюсселі зустрівся з керівником офісу фон дер Ляєн

Ізраїль засудив перепоховання в Україні лідера ОУН Андрія Мельника

Китай закликає "всі сторони" до деескалації ситуації у російсько-українській війні та до відновлення діалогу – МЗС

Арахамія: Наступні 6 місяців мають стати часом максимальної концентрації та стабілізації роботи країни

Велика Британія відхилила план НАТО щодо надання додаткової військової допомоги Україні – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА