ЄС через атаку на Київ та нові погрози Кремля викликав повіреного у справах РФ

Європейський Союз викликав російського повіреного через нещодавній напад Росії на столицю України Київ та нові погрози Росії щодо нових, але вже "систематичних" атак.

Про це у вівторок в Брюсселі на брифінгу повідомила речник Європейської комісії з питань закордонних справ Анітта Хіппер. "Ми щойно викликали російського повіреного й передали наші повідомлення про те, що це неприйнятно. Це ще раз показує, фактично, одну річ, яку ми вже знали, що Росія абсолютно не зацікавлена в будь-якому мирі та повністю ігнорує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру", – сказала вона.

Хіппер підтвердила, що ЄС зі свого боку буде надавати підтримку України, яка "потребує (засобів)протиповітряної оборони та подальшої фінансової підтримки". "Також у найближчі дні у нас відбудеться неформальна зустріч міністрів закордонних справ ЄС на Кіпрі, і ми ще раз обговоримо там з Високим представником посилення міжнародного тиску на Росію", – анонсувала речник.

Коментуючи недавні попередження Міністерства закордонних справ Росії щодо наступних систематичних нападів на Київ та заклику до західні країни вивести свої дипломатичні місії з Києва, Хіппер висловила переконання, що таким чином через ці погрози "Росія лише намагається посіяти паніку". "Вони хочуть страху та ізоляції в Україні та інших місцях, але у нас (для РФ – ІФ-У) є чіткий сигнал: це не спрацює. ЄС зберігає свою присутність та операції в Києві. Ці погрози пахнуть відчаєм", – наголосила вона.

Хіппер також вказала на допис Високого представника ЄС Каї Каллас, в якому вона зазначила, що "Росія програє на полі бою, тому тепер вона знову вдається до погроз цивільному населенню та цивільній інфраструктурі". "Ці напади, на жаль, є щоденною реальністю для України, для Києва та його громадян, і фактично наша делегація на місцях, а також штаб нашої цивільної місії зазнали ударів внаслідок безрозсудних нападів. Ми ще раз нагадуємо, що будь-які міжнародні навмисні напади на цивільне населення та невійськові об’єкти є воєнними злочинами. Усі командири, виконавці та співучасники цих серйозних порушень міжнародного гуманітарного права будуть притягнуті до відповідальності", – запевнила речник ЄК.