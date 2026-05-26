Інтерфакс-Україна
Політика
14:21 26.05.2026

Зеленський обговорив із Тихановською намагання Росії втягнути ще більше Білорусь у війну проти України

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з головою Об’єднаного перехідного кабінету білоруської демократичної опозиції Світланою Тихановською.

"Ми всі підтримуємо прагнення народу Білорусі позбутися російського втручання і знаємо, що Росія намагається зараз ще більше втягнути Білорусь у цю війну проти України. І ми цінуємо кожен прояв підтримки від білорусів для вільної України та знаємо, що буде день, коли між нашими державами знов будуть добросусідські відносини на основі реальної незалежності і України, і Білорусі від Москви", – написав Зеленський у телеграм-каналі за підсумками зустрічі у вівторок.

Президент зазначив, що саме ці теми були предметом обговорення з Тихановською та її командою.

"Україна ніколи не була загрозою для Білорусі. І ми вдячні тим білорусам, які з Україною зараз, коли вирішується доля і нашої незалежності, і незалежності кожного народу, який межує з Росією", – наголосив глава держави.

