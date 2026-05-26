Україна готує міжнародний форум Карпатського макрорегіону – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку міжнародного форуму Карпатського макрорегіону.

"Важливий елемент сьогодні про ініціативу наших регіонів – України й нашої частини Європи – про Карпатську інтеграційну ініціативу. Зараз розвиваємо цей формат і готуємо міжнародний форум Карпатського макрорегіону. Вдячний кожному учаснику за спільну роботу, щоб цей наш формат теж був і став дієвим", – сказав Зеленський, звертаючись до учасників IV Міжнародного саміту міст і регіонів "Партнерство. Стійкість. Готовність".

Президент також наголосив учасникам на необхідності доносити до всіх політичних лідерів, що для України пріоритетом номер один залишається ППО.

"Зараз кожен із нас розуміє, що російське божевілля не стало меншим. Вони знову погрожують нам ударами, знову не хочуть реальної дипломатії, вони намагаються ще більше втягнути у війну Білорусь і погрожують і державам Балтії, і Фінляндії, і Молдові, і Польщі", – зазначив Зеленський.