Червак: Заява МЗС Ізраїлю щодо перепоховання Мельника – відверта провокація і підігрування московській пропаганді

Голова Організації українських націоналістів (ОУН), перший заступник голови Державного комітету України з питань телебачення і радіомовлення Богдан Червак вважає, що заяви Ізраїлю щодо перепоховання праху голови ОУН Андрія Мельника є провокацією і підіграванням московській пропаганді.

"Заява МЗС Ізраїлю у якій голову ОУН Андрія Мельника звинувачують у "голокості" – відверта провокація і підігрування московській пропаганді. Ця заява не має нічого спільного з історичною правдою", – написав Червак в мережі Facebook.

На його думку, МЗС Ізраїлю має невідкладно відкликати свою заяву і вибачитися перед Україною.

Як повідомлялося, 15 травня Кабмін доручив провести перепоховання в Україні останків Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник на території Національного військового меморіального кладовища. 19 травня в Люксембурзі відбулася Церемонія ексгумації праху Мельника та його дружини. 21 травня він був доставлений в Україну і 22 травня домовину виставили для загального вшанування у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви (УГКЦ) у Києві.

25 травня голову ОУН Мельника та його дружину урочисто перепоховали за на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК).

Перепоховання Мельника викликало "серйозну стурбованість" в Ізраїлі. Зокрема, Міністерство закордонних справ Ізраїлю висловлюємо жаль з приводу рішення провести офіційну державну церемонію перепоховання лідера ОУН, який начебто співпрацював з нацистами. В свою чергу, Меморіальний комплекс історії Голокосту Яд Вашем наголосив, що вшанування Мельника "підриває моральну цілісність, яка є основою вшанування пам'яті про Голокост".