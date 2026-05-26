13:56 26.05.2026

Умеров у Брюсселі зустрівся з керівником офісу фон дер Ляєн

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Секретар Ради Національної безпеки та оборони України Рустем Умеров у Брюсселі зустрівся з керівником Офісу президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт (Björn Seibert)

Про це у вівторок в Брюсселі на брифінгу повідомила речник Європейської комісії Паула Піньйо.

"Я можу підтвердити, що вчора (понеділок, 25 травня) відбулася зустріч між головою кабінету президента фон дер Ляєн та паном Умеровим. Це – частина регулярних контактів, які ми маємо з Україною на всіх рівнях", – сказала вона.

За словами Піньйо, одним з аспектів обговорення було питання співпраці в галузі оборони, "також з огляду на те, що щойно знову сталося минулими днями та з огляду на сьогоднішній візит президента (фон дер Ляєн) до Литви, де знову буде обговорюватися співпраця в галузі оборони (мова йде про проникнення в повітряний простір країн Балтії безпілотників – ІФ-У)". "Тому це слід розглядати в цьому контексті та в ширшому контексті регулярних контактів, які ми маємо на всіх рівнях з нашими українськими колегами", – пояснила речник Європейської комісії.

Відповідаючи на запитання, чи було предметом обговорення можливе призначення посередника від Європейського союзу з Росією, Піньйо зазначила, що "не буде вдаватися в подробиці обговорень мирних переговорів та посланців". "Ви чули нас кілька разів: ми не бачимо жодних сигналів від Президента Путіна про справжнє бажання миру, тому обговорення посланців було б чудово, коли настане момент і коли ми побачимо реальну готовність до миру з боку Росії", – пояснила вона.

17:41 10.05.2026
Сибіга відвідає Брюссель для переговорів з ЄС та НАТО та у зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

