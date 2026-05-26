Ізраїль засудив перепоховання в Україні лідера ОУН Андрія Мельника

Перепоховання лідера ОУН Андрія Мельника в Україні викликало "серйозну стурбованість" в Ізраїлі.

"Ми висловлюємо жаль з приводу рішення провести офіційну державну церемонію перепоховання лідера ОУН Андрія Мельника, який співпрацював з нацистами. Не можна ігнорувати історичну правду та пам'ять про жертв, вбитих нацистами та їхніми поплічниками", – заявили в Міністерстві закордонних справ Ізраїлю.

Меморіальний комплекс історії Голокосту Яд Вашем наголосив, що вшанування Мельника "підриває моральну цілісність, яка є основою вшанування пам'яті про Голокост".

"Перепоховання Андрія Мельника з проведенням державних похорону в Україні викликає серйозну стурбованість. Вшанування лідера руху, який підтримував нацистську Німеччину та співпрацював з нею під час переслідувань і вбивств мільйонів євреїв, підриває моральну цілісність, яка є основою вшанування пам'яті про Голокост. Яд Вашем глибоко стурбований такими національними меморіальними заходами, що відбуваються за рахунок історичної правди та пам'яті про жертв Голокосту", – йдеться у повідомленні пресслужби комплексу.

Як повідомлялося, у червні 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок здійснення перепоховання на НВМК видатних борців за незалежність України у ХХ столітті.

У кінці березня керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що найближчим часом, за результатами усіх обговорень, подасть на розгляд президента напрацювання та пропозиції щодо створення Пантеону видатних українців, на якому будуть перераховані видатні вихідці з України, які наразі поховані за кордоном.

15 травня Кабмін доручив провести перепоховання в Україні останків Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник на території Національного військового меморіального кладовища. 19 травня в Люксембурзі відбулася Церемонія ексгумації праху Мельника та його дружини. 21 травня він був доставлений в Україну і 22 травня домовину виставили для загального вшанування у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви (УГКЦ) у Києві.

25 травня голову ОУН Мельника та його дружину урочисто перепоховали за на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК).