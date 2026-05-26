Інтерфакс-Україна
Політика
13:19 26.05.2026

Ізраїль засудив перепоховання в Україні лідера ОУН Андрія Мельника

2 хв читати
Ізраїль засудив перепоховання в Україні лідера ОУН Андрія Мельника

Перепоховання лідера ОУН Андрія Мельника в Україні викликало "серйозну стурбованість" в Ізраїлі.

"Ми висловлюємо жаль з приводу рішення провести офіційну державну церемонію перепоховання лідера ОУН Андрія Мельника, який співпрацював з нацистами. Не можна ігнорувати історичну правду та пам'ять про жертв, вбитих нацистами та їхніми поплічниками", – заявили в Міністерстві закордонних справ Ізраїлю.

Меморіальний комплекс історії Голокосту Яд Вашем наголосив, що вшанування Мельника "підриває моральну цілісність, яка є основою вшанування пам'яті про Голокост".

"Перепоховання Андрія Мельника з проведенням державних похорону в Україні викликає серйозну стурбованість. Вшанування лідера руху, який підтримував нацистську Німеччину та співпрацював з нею під час переслідувань і вбивств мільйонів євреїв, підриває моральну цілісність, яка є основою вшанування пам'яті про Голокост. Яд Вашем глибоко стурбований такими національними меморіальними заходами, що відбуваються за рахунок історичної правди та пам'яті про жертв Голокосту", – йдеться у повідомленні пресслужби комплексу.

Як повідомлялося, у червні 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок здійснення перепоховання на НВМК видатних борців за незалежність України у ХХ столітті.

У кінці березня керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що найближчим часом, за результатами усіх обговорень, подасть на розгляд президента напрацювання та пропозиції щодо створення Пантеону видатних українців, на якому будуть перераховані видатні вихідці з України, які наразі поховані за кордоном.

15 травня Кабмін доручив провести перепоховання в Україні останків Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник на території Національного військового меморіального кладовища. 19 травня в Люксембурзі відбулася Церемонія ексгумації праху Мельника та його дружини. 21 травня він був доставлений в Україну і 22 травня домовину виставили для загального вшанування у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви (УГКЦ) у Києві.

25 травня голову ОУН Мельника та його дружину урочисто перепоховали за на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК).

 

 

Теги: #ізраїль #перепоховання #мельник #оун

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:58 25.05.2026
Голові УІНП Алфьорову невідома майбутня доля алеї видатних українців на Лук'янівському кладовищі, де перепохований Олександр Олесь

Голові УІНП Алфьорову невідома майбутня доля алеї видатних українців на Лук'янівському кладовищі, де перепохований Олександр Олесь

12:07 25.05.2026
Надгробок із могили Мельника в Люксембурзі перевезуть в рідне село, а тещу перепоховають на Личаківському цвинтарі

Надгробок із могили Мельника в Люксембурзі перевезуть в рідне село, а тещу перепоховають на Личаківському цвинтарі

11:10 25.05.2026
Україна уже має дозвіл на перепоховання голови ОУН Коновальця, це відбудеться найближчим часом – Верещук

Україна уже має дозвіл на перепоховання голови ОУН Коновальця, це відбудеться найближчим часом – Верещук

10:53 25.05.2026
Голову ОУН Мельника та його дружину перепоховали на НВМК

Голову ОУН Мельника та його дружину перепоховали на НВМК

18:22 22.05.2026
Голова УІНП Алфьоров: необхідно говорити про перепоховання в Україні Петлюри і Скоропадського

Голова УІНП Алфьоров: необхідно говорити про перепоховання в Україні Петлюри і Скоропадського

10:06 22.05.2026
Домовини голови ОУН Мельника та його дружини виставлено для загального вшанування у Патріаршому соборі УГКЦ у Києві

Домовини голови ОУН Мельника та його дружини виставлено для загального вшанування у Патріаршому соборі УГКЦ у Києві

13:46 21.05.2026
Кортеж з прахом лідера ОУН Мельника вже в Україні – Верещук

Кортеж з прахом лідера ОУН Мельника вже в Україні – Верещук

11:27 20.05.2026
Голова УІНП Алфьоров: Багато могил видатних українців за кордоном у загрозливому стані, тому потрібні перепоховання

Голова УІНП Алфьоров: Багато могил видатних українців за кордоном у загрозливому стані, тому потрібні перепоховання

03:46 20.05.2026
В Україні розпочався процес перепоховання Андрія Мельника – президент

В Україні розпочався процес перепоховання Андрія Мельника – президент

17:32 19.05.2026
Церемонія ексгумації праху голови ОУН Мельника та його дружини відбулася в Люксембурзі у вівторок

Церемонія ексгумації праху голови ОУН Мельника та його дружини відбулася в Люксембурзі у вівторок

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною

Зеленський ввів в дію санкції проти 29 торгових суден, що здійснюють перевезення воєнних вантажів для РФ

Україна застосувала санкції проти 127 окупантів, які причетні до ракетних ударів по країні – ОП

Запрошення американської переговорної делегації до України залишається відкритим-МЗС

Сибіга про асоційоване членство України в ЄС: наша стратегічна позиція – повноцінне і повноправне членство

ОСТАННЄ

Китай закликає "всі сторони" до деескалації ситуації у російсько-українській війні та до відновлення діалогу – МЗС

Арахамія: Наступні 6 місяців мають стати часом максимальної концентрації та стабілізації роботи країни

Велика Британія відхилила план НАТО щодо надання додаткової військової допомоги Україні – ЗМІ

Уряд Казахстану відмовився виконувати рішення суду за позовом "Нафтогазу" до "Газпрому"

"Євросолідарність" внесла в Раду проєкт змін до бюджету, що передбачає збільшення видатків на безпеку та оборону на 1,6 трлн грн

Президент Фінляндії заявив про готовність представляти ЄС на переговорах з Росією – ЗМІ

Макрон і Лукашенко провели розмову з ініціативи французької сторони, повідомили в Мінську

У Швеції назвали причини для приєднання України до НАТО – ЗМІ

Зеленський: Ми готуємо нові наші санкційні рішення – як далекобійні, так і юридичні

Зеленський: Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА