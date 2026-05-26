Китай закликає "всі сторони" до деескалації ситуації у російсько-українській війні та до відновлення діалогу – МЗС

Міністерство закордонних справ КНР прокоментувало заяву МЗС РФ про "посилення ударів" по Києву та закликало "всі зацікавлені сторони" до деескалації ситуації та до скорішого відновлення діалогу, повідомляє Global Times.

"Позиція Китаю щодо "української кризи" (так у КНР називають війну РФ проти України – ІФ-У) є послідовною та чіткою. Діалог і переговори – це єдині реальні шляхи вирішення кризи. Китай закликає всі зацікавлені сторони докласти спільних зусиль, щоб якомога швидше деескалувати ситуацію та створити умови для відновлення діалогу й переговорів, – заявила у вівторок речниця МЗС Мао Нін, відповідаючи на запитання журналістів.

В дипломатичному відомстві ніяк не прокоментували заклик МЗС РФ до евакуації дипломатичних місій та іноземних громадян із Києва.