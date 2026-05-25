Арахамія: Наступні 6 місяців мають стати часом максимальної концентрації та стабілізації роботи країни
Наступні пів року мають стати часом максимальної стабілізації роботи державних інституцій, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія за результатами засідання фракції за участі президента України Володимира Зеленського.
"Усі розуміють: наступні 6 місяців мають стати часом максимальної концентрації та стабілізації роботи країни. Наш пріоритет – забезпечити стійкість державних інституцій, підтримку армії, своєчасні виплати людям, роботу енергетики, економіки та місцевого самоврядування. Також маємо продовжувати робити кроки, які наближають нас до вступу в Євросоюз", – написав Арахамія в телеграм-каналі.
Учасники зустрічі також обговорили дипломатичний напрямок.
"Україна потребує реального руху до миру – не замороження війни, а створення умов для збереження життів, посилення міжнародної підтримки, тиску на країну-агресора. Для цього потрібна сильна позиція держави, єдність всередині країни та відповідальна робота всіх гілок влади", – наголосив голова фракції.
Він зазначив, що наразі не час для внутрішніх конфліктів.
"Час – для рішень, які допоможуть Україні вистояти, зміцнити державу та наблизити справедливий мир", – резюмував Арахамія.
У засіданні прийняли участь також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Олександр Корнієнко, керівник Офісу президента Кирило Буданов та прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.