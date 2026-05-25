Політика
17:26 25.05.2026

Уряд Казахстану відмовився виконувати рішення суду за позовом "Нафтогазу" до "Газпрому"

Рішення суду Міжнародного фінансового центру "Астана" (МФЦА), який дозволив примусово стягнути з російського "Газпрому" $1,4 млрд на користь НАК "Нафтогаз-Україна", не буде виконано на території Казахстану, заявив міністр юстиції республіки Ерлан Сарсембаєв в інтерв’ю порталу "zakon kz".

"Республіка Казахстан не стане транзитною платформою для виконання рішень, що не мають до неї правового зв’язку. Так, правові механізми республіки не передбачають розгляд спорів, не пов’язаних з її юрисдикцією, у зв’язку з чим розглянуте рішення суду МФЦА не буде виконано на території Казахстану", – сказав він.

Він зазначив, що судовий наказ було винесено в односторонньому порядку. "Це не остаточне рішення, воно має повідомчий характер і не набрало законної сили, а відповідач має право протягом 14 днів з моменту винесення постанови оскаржити її", -з додав він.

Як зазначив Сарсембаєв, у справі відсутні "основні елементи юрисдикційного зв’язку з МФЦА": ПАТ "Газпром" не є учасником МФЦА; спірну угоду не було укладено в МФЦА; спір не регулюється правом МФЦА; сторони не укладали угоду про передачу питань визнання та виконання до суду МФЦА.

Теги: #казахстан #суд #газпром #нафтогаз

