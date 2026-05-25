"Євросолідарність" внесла в Раду проєкт змін до бюджету, що передбачає збільшення видатків на безпеку та оборону на 1,6 трлн грн

Фракція "Європейська солідарність" у Верховній Раді ініціювала проєкт змін до державного бюджету на 2026 рік, який передбачає збільшення доходів на 2 трлн 291 млрд 310 млн грн, видатків – на 1 трлн 639 мрлд 810,8 млн грн та відповідно зменшення фінансування за борговими операціями на 651 млрд 499,2 млн грн.

Відповідний законопроєкт про зміни до закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік" щодо збільшення фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони зареєстровано у Верховній Раді 22 травня під №15224-4. Ініціаторами виступили лідер політсили Петро Порошенко, народні депутати Ніна Южаніна, Артур Герасимов, Ірина Геращенко та Михайло Бондар.

"Пропонується збільшити видатки державного бюджету, зокрема, на: 1 571,1 млрд грн – для Міноборони; 10,5 млрд грн – для Національної гвардії; 7,2 млрд грн – для Державної прикордонної служби; 2,7 млрд грн – для Служби безпеки; 1,9 млрд грн – для Головного управління розвідки Міноборони; 14,58 млрд грн – збільшення обсягу резерву коштів для сектору безпеки і оборони; Крім того, законопроєктом пропонується скоротити видатки загального фонду державного бюджету для деяких головних розпорядників коштів державного бюджету на загальну суму 5 276,3 млн грн, серед яких 4 000,0 млн грн на стратегічні комунікації та 1 000,0 млн грн на телемарафон", – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

У фракції, зокрема, наголошують на необхідності збільшити грошове забезпечення для військових на лінії фронту. "Після страшної ночі, яку пережили Київ і вся Україна, для цього парламенту має бути очевидною необхідність посилення протиповітряної оборони, посилення боротьби з корупцією і передача всіх коштів для ЗСУ. Саме на цьому базується позиція "Євросолідарності", – сказала Геращенко на брифінгу.

За словами Южаніної, ЗСУ потребують значної допомоги, особливо щодо придбання зброї. "В кредиті 45 млрд євро від Євросоюзу – величезний ресурс для закупівлі зброї. І цей ресурс треба закласти в держбюджет, щоб могли використовувати ці кошти. Серед пріоритетів, на яких будемо наполягати, що всі слова про збільшення грошового забезпечення оплат військових не мають залишитися словами. Для цього потрібно вже зараз закласти ресурс. Тому і в цифрах, і в дорученні Кабінету міністрів ми даємо чітке завдання швидко прорахувати і закласти в державний бюджет всі виплати, які пов’язані з обіцяними 250-400 тис. грн місяць для тих, хто виконує бойові завдання", – сказала вона.

Альтернативний законопроєкт передбачає збереження більшості норм основного проєкту, а також спрямування військового збору до спеціального фонду державного бюджету.

Разом із цим він передбачає спрямування фіндопомоги в рамках реалізації міжнародних договорів з ЄС до спеціального фонду Міністерства оборони в межах чинних програм на збільшення грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ та виплату одноразової грошової допомоги військовослужбовцям (396 млрд 774,8 млн грн), а також закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової (спеціальної) техніки, боєприпасів та їх складових частин для СЗУ (обсягом 1 трлн грн), тоді як урядовий проєкт передбачає відкриття окремої програми, кошти з якої будуть використовуватися для придбання техніки та обладнання іншим органам сектору безпеки і оборони.

Крім того, пропонується не скорочувати видатки Міноборони в розмірі 40 млрд грн на закупівлю, модернізацію та ремонт військової техніки, як це передбачено урядовим проєктом, не збільшувати на 40 млрд грн резервний фонд держбюджету, встановити виключний перелік напрямів використання його коштів для убезпечення їх витрачання на непередбачені напрями, здійснювати одноразову виплату контрактникам 500 тис. грн, мобілізованим – 200 тис. грн.