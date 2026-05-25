Інтерфакс-Україна
Політика
13:20 25.05.2026

Президент Фінляндії заявив про готовність представляти ЄС на переговорах з Росією – ЗМІ

Фото: https://www.pap.pl

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив про свою готовність стати представником європейців на потенційних мирних переговорах з Росією, зазначивши що це можливо за досягнення перемир’я, повідомила "Європейська правда" з посиланням на Yle Radio Suomi.

"Якщо мене запитають (про готовність стати переговірником – ІФ-У), то це, мабуть, те питання, на яке не можна відповісти негативно", – цитує видання висловлювання Стубба у понеділок.

Разом з тим Стубб з наголосив, що вести такі переговори він готовий лише після того, як Росія погодиться на перемир’я.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Євросоюзі розглядають на цю роль кандидатури ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, колишнього прем’єра Італії Маріо Драгі і президента Фінляндії Стубба на роль перемовника від ЄС.

Президент Володимир Зеленський 20 травня розповів про "хороші контакти" зі США, на підставі яких він висловив сподівання на відновлення мирних перемовин з РФ, у тому числі за можливої участі європейців.

Міністри закордонних справ ЄС під час неформальної зустрічі на Кіпрі 27-28 травня мають обговорити переваги можливих кандидатів на роль переговірника з Росією стосовно мирного врегулювання в Україні.

Теги: #стубб #переговори

