16:26 24.05.2026

Макрон і Лукашенко провели розмову з ініціативи французької сторони, повідомили в Мінську

Президент Франції Еммануель Макрон провів у неділю телефонну розмову з Олександром Лукашенком, повідомив телеграм-канал "Пул Першого".

"Глави держав обговорили регіональні проблеми та взаємовідносини Білорусі з ЄС і Францією зокрема", – йдеться в повідомленні.

Там також зазначили, що телефонна розмова відбулася з ініціативи французької сторони.

Раніше в неділю президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з Макроном і прем’єр-міністром Норвегії. Він анонсував подальші контакти з партнерами на тлі масштабної атаки РФ на Україну, зокрема Київ, у ніч на 24 травня.

13:48 24.05.2026
Атака РФ "орєшніком" демонструє ескалацію і глухий кут агресивної війни Росії – Макрон

13:31 24.05.2026
Зеленський уже поговорив з Макроном та Стьоре, комунікація з партнерами продовжиться

19:17 22.05.2026
Макрон анонсував інвестиції в EUR1 млрд у сферу квантових обчислень

17:53 21.05.2026
В Офісі президента порадили слідкувати за діями Лукашенка: слова цього пана нічого не значать

23:11 20.05.2026
Зеленський обговорив зі Стармером координацію позицій щодо дипломатичного треку у війні РФ проти України

18:52 20.05.2026
Зеленський обговорив з президентом Сербії двосторонні відносини та перемовини про зону вільної торгівлі

15:11 16.05.2026
Зеленський про розмову з Макроном: Франція готова працювати щодо антибалістики – це сильне рішення і важливий крок

16:09 14.05.2026
Макрон засудив атаку по Україні: Наочно демонструє лицемірство, з яким РФ домовлялася про нещодавнє крихке перемир'я

07:27 13.05.2026
Трамп заявив, що зосередиться на торгівлі під час саміту із Сі Цзіньпіном, а не на війні з Іраном

19:08 11.05.2026
Президенти України та ОАЕ обговорили співпрацю в сфері безпеки

