Макрон і Лукашенко провели розмову з ініціативи французької сторони, повідомили в Мінську

Президент Франції Еммануель Макрон провів у неділю телефонну розмову з Олександром Лукашенком, повідомив телеграм-канал "Пул Першого".

"Глави держав обговорили регіональні проблеми та взаємовідносини Білорусі з ЄС і Францією зокрема", – йдеться в повідомленні.

Там також зазначили, що телефонна розмова відбулася з ініціативи французької сторони.

Раніше в неділю президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з Макроном і прем’єр-міністром Норвегії. Він анонсував подальші контакти з партнерами на тлі масштабної атаки РФ на Україну, зокрема Київ, у ніч на 24 травня.