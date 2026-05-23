У Швеції назвали причини для приєднання України до НАТО – ЗМІ

"Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив у суботу, що Україна має мати шлях до вступу в НАТО, стверджуючи, що загартовані в боях збройні сили України та оборонна промисловість, що швидко розвивається, зміцнять Альянс, незважаючи на протидію з боку деяких країн-членів", – пише видання.

Виступаючи на заході Politico Speakeasy у Празі, Йонсон заявив, що Швеція підтримує вступ України до НАТО та Європейського Союзу в майбутньому, додавши, що Києву слід надати довгострокову євроатлантичну перспективу. "Усі європейські країни повинні мати право вступати до НАТО, коли вони відповідатимуть вимогам", – сказав Йонсон, посилаючись на політику відкритих дверей НАТО. "Ніхто не повинен мати права вето на це. Така наша позиція".

За словами урядовця, жодна третя сторона не повинна мати права вето щодо цього процесу. Швеція бачить в Україні майбутній серйозний актив для європейської безпеки.

Міністр оборони Швеції виділив три головні фактори, чому зближення з Києвом вигідне для альянсу. Україна має колосальний бойовий досвід і унікальну кількість військових підрозділів. "Де ще в Європі ми можемо знайти 110 бригад?", – наголосив Йонсон. Українська армія створила унікальну інноваційну систему ведення війни в реальних бойових умовах. Ринок оборонної продукції України став одним із найефективніших на континенті.

Після повномасштабного вторгнення РФ країна провела дерегуляцію, приватизацію та відкрила конкуренцію, що дозволило масштабувати виробництво зброї з надзвичайною швидкістю.

Водночас шведський міністр визнав, що питання майбутнього України в НАТО залишається одним із найчутливіших, і всередині оборонного блоку наразі немає консенсусу. "Я визнаю, що є союзники, які проти цього. Але якщо ви запитаєте мене про нашу позицію, то це наша позиція", – підсумував Йонсон.

Частина країн-членів НАТО побоюється, що надто швидкі кроки назустріч Києву можуть спровокувати пряму ескалацію відносин із Росією або втягнути альянс в активну фазу війни.

Як повідомлялося, у самому Альянсі готуються до важливих дипломатичних кроків. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте офіційно повідомив, що запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у саміті лідерів Альянсу, який заплановано провести в турецькій Анкарі. Відповідне офіційне запрошення українській стороні вже було направлено після зустрічі міністрів закордонних справ у Хельсінгборгу.