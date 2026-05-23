Інтерфакс-Україна
Політика
17:22 23.05.2026

У Швеції назвали причини для приєднання України до НАТО – ЗМІ

2 хв читати
У Швеції назвали причини для приєднання України до НАТО – ЗМІ

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна має отримати чітку перспективу членства в НАТО, адже здатна суттєво посилити Альянс, передає видання на Politico.

"Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив у суботу, що Україна має мати шлях до вступу в НАТО, стверджуючи, що загартовані в боях збройні сили України та оборонна промисловість, що швидко розвивається, зміцнять Альянс, незважаючи на протидію з боку деяких країн-членів", – пише видання.

Виступаючи на заході Politico Speakeasy у Празі, Йонсон заявив, що Швеція підтримує вступ України до НАТО та Європейського Союзу в майбутньому, додавши, що Києву слід надати довгострокову євроатлантичну перспективу. "Усі європейські країни повинні мати право вступати до НАТО, коли вони відповідатимуть вимогам", – сказав Йонсон, посилаючись на політику відкритих дверей НАТО. "Ніхто не повинен мати права вето на це. Така наша позиція".

За словами урядовця, жодна третя сторона не повинна мати права вето щодо цього процесу. Швеція бачить в Україні майбутній серйозний актив для європейської безпеки.

Міністр оборони Швеції виділив три головні фактори, чому зближення з Києвом вигідне для альянсу. Україна має колосальний бойовий досвід і унікальну кількість військових підрозділів. "Де ще в Європі ми можемо знайти 110 бригад?", – наголосив Йонсон. Українська армія створила унікальну інноваційну систему ведення війни в реальних бойових умовах. Ринок оборонної продукції України став одним із найефективніших на континенті.

Після повномасштабного вторгнення РФ країна провела дерегуляцію, приватизацію та відкрила конкуренцію, що дозволило масштабувати виробництво зброї з надзвичайною швидкістю.

Водночас шведський міністр визнав, що питання майбутнього України в НАТО залишається одним із найчутливіших, і всередині оборонного блоку наразі немає консенсусу. "Я визнаю, що є союзники, які проти цього. Але якщо ви запитаєте мене про нашу позицію, то це наша позиція", – підсумував Йонсон.

Частина країн-членів НАТО побоюється, що надто швидкі кроки назустріч Києву можуть спровокувати пряму ескалацію відносин із Росією або втягнути альянс в активну фазу війни.

Як повідомлялося, у самому Альянсі готуються до важливих дипломатичних кроків. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте офіційно повідомив, що запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у саміті лідерів Альянсу, який заплановано провести в турецькій Анкарі. Відповідне офіційне запрошення українській стороні вже було направлено після зустрічі міністрів закордонних справ у Хельсінгборгу.

Теги: #нато #україна #швеція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:09 23.05.2026
Зеленський: Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною

Зеленський: Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною

04:21 23.05.2026
Качка за підсумками візитів до Німеччини, Австрії та Сербії: нас цікавить усе, що наближає вступ до ЄС

Качка за підсумками візитів до Німеччини, Австрії та Сербії: нас цікавить усе, що наближає вступ до ЄС

18:16 22.05.2026
Рубіо: Ми не зацікавлені в тому, щоб втягуватися в нескінченний цикл зустрічей, які ні до чого не приводять

Рубіо: Ми не зацікавлені в тому, щоб втягуватися в нескінченний цикл зустрічей, які ні до чого не приводять

18:06 22.05.2026
Рютте повідомив, що запросив Зеленського на саміт НАТО в Анкарі 7-8 липня

Рютте повідомив, що запросив Зеленського на саміт НАТО в Анкарі 7-8 липня

17:17 22.05.2026
Україна і Сербія відновлюють переговори про вільну торгівлю та посилюють ділове співробітництво

Україна і Сербія відновлюють переговори про вільну торгівлю та посилюють ділове співробітництво

15:43 22.05.2026
Сибіга: Переговорний формат поступово доходить до рівня вичерпання обговорень, які можливі на поточному рівні, потрібна зустріч лідерів

Сибіга: Переговорний формат поступово доходить до рівня вичерпання обговорень, які можливі на поточному рівні, потрібна зустріч лідерів

15:14 22.05.2026
Качка: російська дезінформація про відносини України і Польщі немає жодного підґрунтя

Качка: російська дезінформація про відносини України і Польщі немає жодного підґрунтя

15:02 22.05.2026
Польща не створюватиме перепон на переговорному шляху України до ЄС – міністр фінансів

Польща не створюватиме перепон на переговорному шляху України до ЄС – міністр фінансів

09:45 22.05.2026
Україна та Сербія домовились про співпрацю у сфері європейської інтеграції

Україна та Сербія домовились про співпрацю у сфері європейської інтеграції

07:47 22.05.2026
США схвалили передачу Україні обладнання для ЗРК HAWK на суму $108,1 млн

США схвалили передачу Україні обладнання для ЗРК HAWK на суму $108,1 млн

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною

Зеленський ввів в дію санкції проти 29 торгових суден, що здійснюють перевезення воєнних вантажів для РФ

Україна застосувала санкції проти 127 окупантів, які причетні до ракетних ударів по країні – ОП

Запрошення американської переговорної делегації до України залишається відкритим-МЗС

Сибіга про асоційоване членство України в ЄС: наша стратегічна позиція – повноцінне і повноправне членство

ОСТАННЄ

Зеленський: Ми готуємо нові наші санкційні рішення – як далекобійні, так і юридичні

Зеленський ввів в дію санкції проти 29 торгових суден, що здійснюють перевезення воєнних вантажів для РФ

Україна застосувала санкції проти 127 окупантів, які причетні до ракетних ударів по країні – ОП

Сибіга: ми працюємо з партнерами, аби мінімізувати загрозу з білоруської сторони

Сибіга: сподіваюся на перегляд в Угорщині блокувань щодо певних санкцій і санкційних осіб

Сибіга отримав запевнення від Британії про підготовку нових сильних санаційних пакетів проти РФ

Зеленський назвав пропозицію щодо асоційованого членства в ЄС "несправедливою" – ЗМІ

Кім за підсумками візиту до Південної Кореї: обговорювали інвестиційну співпрацю та відновлення України

Порошенко передав чергову партію техніки у 9 підрозділів Сил оборони

ЄС отримав право запроваджувати санкції за участь у блокуванні Ормузу та інших діях Ірану щодо обмеження свободи судноплавства

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА