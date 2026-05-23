Інтерфакс-Україна
Політика
15:20 23.05.2026

Зеленський: Ми готуємо нові наші санкційні рішення – як далекобійні, так і юридичні

2 хв читати
Зеленський: Ми готуємо нові наші санкційні рішення – як далекобійні, так і юридичні
Фото: https://www.facebook.com/

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує нові санкційні рішення – "як далекобійні, так і юридичні".

Про це він сказав у суботньому відео-зверненні, зазначивши введення у цей день нового пакету санкцій проти російських військових, причетних до ракетних і дронових ударів по Україні. Також санкції запровадили проти суден, які Росія використовує для перевезення зброї, боєприпасів та військової техніки для війни.

"Підписав сьогодні новий наш український пакет санкцій, які ми обов’язково маємо поширити в інших юрисдикціях. Санкції проти окупантів – російських військових, більше сотні їх, – які причетні до ракетних, дронових ударів по нашій країні, по наших людях", – сказав Зеленський.

"Також є пакет проти суден, які використовуються Росією для перевезення вантажів для війни – зброї, боєприпасів, перевезення техніки. Ми готуємо нові наші санкційні рішення – як далекобійні, так і юридичні", – наголосив президент України.

Раніше вже повідомлялось з посиланням на документи на сайті Офісу президента про підписання відповідних указів про введення санкцій.

"До першого санкційного пакету увійшло 127 російських окупантів, які причетні до ракетних ударів по Україні, зокрема по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах. Обмеження накладені на командирів підрозділів дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії, які застосували понад 4 100 крилатих ракет повітряного базування X-101, X-55, X-555, X-22, X-32 та аеробалістичних ракет "Кинджал"", – повідомили у Офісі президента.

"До другого пакету увійшло 29 цивільних торгових суден, які задіяні в перевезенні вантажів для воєнних потреб РФ. Їх залучають до регулярного перевезення великих обсягів озброєнь, боєприпасів, військової техніки та особового складу Міністерства оборони Росії. Більшість із них перебувають під санкціями США, Європейського Союзу та Великої Британії. Щодо інших Україна працюватиме з партнерами над синхронізацією санкцій", – повідомляють на сайті відомства.

Теги: #санкції #зеленський #далекобійні_удари

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:09 23.05.2026
Зеленський: Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною

Зеленський: Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною

14:06 23.05.2026
Зеленський ввів в дію санкції проти 29 торгових суден, що здійснюють перевезення воєнних вантажів для РФ

Зеленський ввів в дію санкції проти 29 торгових суден, що здійснюють перевезення воєнних вантажів для РФ

14:03 23.05.2026
Україна застосувала санкції проти 127 окупантів, які причетні до ракетних ударів по країні – ОП

Україна застосувала санкції проти 127 окупантів, які причетні до ракетних ударів по країні – ОП

13:34 23.05.2026
Сибіга: сподіваюся на перегляд в Угорщині блокувань щодо певних санкцій і санкційних осіб

Сибіга: сподіваюся на перегляд в Угорщині блокувань щодо певних санкцій і санкційних осіб

12:55 23.05.2026
Зеленський повідомив про ураження російського хімічного підприємства "Метафракс Кемікалс"

Зеленський повідомив про ураження російського хімічного підприємства "Метафракс Кемікалс"

11:44 23.05.2026
Зеленський назвав пропозицію щодо асоційованого членства в ЄС "несправедливою" – ЗМІ

Зеленський назвав пропозицію щодо асоційованого членства в ЄС "несправедливою" – ЗМІ

10:09 23.05.2026
Зеленський привітав воїнів морської піхоти зі святом

Зеленський привітав воїнів морської піхоти зі святом

18:51 22.05.2026
Зеленський про захист північного кордону: жоден напрямок не залишимо без уваги

Зеленський про захист північного кордону: жоден напрямок не залишимо без уваги

18:35 22.05.2026
ЄС отримав право запроваджувати санкції за участь у блокуванні Ормузу та інших діях Ірану щодо обмеження свободи судноплавства

ЄС отримав право запроваджувати санкції за участь у блокуванні Ормузу та інших діях Ірану щодо обмеження свободи судноплавства

18:06 22.05.2026
Рютте повідомив, що запросив Зеленського на саміт НАТО в Анкарі 7-8 липня

Рютте повідомив, що запросив Зеленського на саміт НАТО в Анкарі 7-8 липня

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною

Зеленський ввів в дію санкції проти 29 торгових суден, що здійснюють перевезення воєнних вантажів для РФ

Україна застосувала санкції проти 127 окупантів, які причетні до ракетних ударів по країні – ОП

Запрошення американської переговорної делегації до України залишається відкритим-МЗС

Сибіга про асоційоване членство України в ЄС: наша стратегічна позиція – повноцінне і повноправне членство

ОСТАННЄ

Сибіга: ми працюємо з партнерами, аби мінімізувати загрозу з білоруської сторони

Сибіга отримав запевнення від Британії про підготовку нових сильних санаційних пакетів проти РФ

Кім за підсумками візиту до Південної Кореї: обговорювали інвестиційну співпрацю та відновлення України

Порошенко передав чергову партію техніки у 9 підрозділів Сил оборони

Рубіо: Ми не зацікавлені в тому, щоб втягуватися в нескінченний цикл зустрічей, які ні до чого не приводять

Місія ООН закликає знайти шляхи доступу незалежних спостерігачів до військовополонених у РФ

Сибіга про представника ЄС на переговорах: є кандидати, і це точно не Шредер

Звільнені військовополонені у 95% випадках свідчать про застосування тортур – омбудсмен

Запрошення американської переговорної делегації до України залишається відкритим-МЗС

Сибіга про асоційоване членство України в ЄС: наша стратегічна позиція – повноцінне і повноправне членство

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА