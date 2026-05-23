Зеленський: Ми готуємо нові наші санкційні рішення – як далекобійні, так і юридичні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує нові санкційні рішення – "як далекобійні, так і юридичні".

Про це він сказав у суботньому відео-зверненні, зазначивши введення у цей день нового пакету санкцій проти російських військових, причетних до ракетних і дронових ударів по Україні. Також санкції запровадили проти суден, які Росія використовує для перевезення зброї, боєприпасів та військової техніки для війни.

"Підписав сьогодні новий наш український пакет санкцій, які ми обов’язково маємо поширити в інших юрисдикціях. Санкції проти окупантів – російських військових, більше сотні їх, – які причетні до ракетних, дронових ударів по нашій країні, по наших людях", – сказав Зеленський.

"Також є пакет проти суден, які використовуються Росією для перевезення вантажів для війни – зброї, боєприпасів, перевезення техніки. Ми готуємо нові наші санкційні рішення – як далекобійні, так і юридичні", – наголосив президент України.

Раніше вже повідомлялось з посиланням на документи на сайті Офісу президента про підписання відповідних указів про введення санкцій.

"До першого санкційного пакету увійшло 127 російських окупантів, які причетні до ракетних ударів по Україні, зокрема по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах. Обмеження накладені на командирів підрозділів дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії, які застосували понад 4 100 крилатих ракет повітряного базування X-101, X-55, X-555, X-22, X-32 та аеробалістичних ракет "Кинджал"", – повідомили у Офісі президента.

"До другого пакету увійшло 29 цивільних торгових суден, які задіяні в перевезенні вантажів для воєнних потреб РФ. Їх залучають до регулярного перевезення великих обсягів озброєнь, боєприпасів, військової техніки та особового складу Міністерства оборони Росії. Більшість із них перебувають під санкціями США, Європейського Союзу та Великої Британії. Щодо інших Україна працюватиме з партнерами над синхронізацією санкцій", – повідомляють на сайті відомства.