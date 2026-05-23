Зеленський: Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна, яка наразі бореться за свою незалежність і за "Європу, яка найдовше живе в мирі", має справді глобальну роль – без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною.

"Активно ведемо дипломатичну роботу з нашими партнерами у Євросоюзі, щоб наблизити членство України в ЄС. Україна бореться за своє життя, за свою незалежність і за ту Європу, яка найдовше живе в мирі, захищає людей і життя, захищає культуру і саме завдяки такому захисту має справді глобальну роль", – сказав Зеленський у суботньому відео-зверненні.

"Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною. Важливо відкрити кластери. Важливо змістовно рухатись у перемовинах. Важливо працювати на 100% заради безпеки, заради наших людей", – наголосив президент України.