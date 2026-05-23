Інтерфакс-Україна
Політика
15:09 23.05.2026

Зеленський: Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною

1 хв читати
Зеленський: Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна, яка наразі бореться за свою незалежність і за "Європу, яка найдовше живе в мирі", має справді глобальну роль – без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною.

"Активно ведемо дипломатичну роботу з нашими партнерами у Євросоюзі, щоб наблизити членство України в ЄС. Україна бореться за своє життя, за свою незалежність і за ту Європу, яка найдовше живе в мирі, захищає людей і життя, захищає культуру і саме завдяки такому захисту має справді глобальну роль", – сказав Зеленський у суботньому відео-зверненні.

"Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною. Важливо відкрити кластери. Важливо змістовно рухатись у перемовинах. Важливо працювати на 100% заради безпеки, заради наших людей", – наголосив президент України.

Теги: #україна #єс #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:20 23.05.2026
Зеленський: Ми готуємо нові наші санкційні рішення – як далекобійні, так і юридичні

Зеленський: Ми готуємо нові наші санкційні рішення – як далекобійні, так і юридичні

14:06 23.05.2026
Зеленський ввів в дію санкції проти 29 торгових суден, що здійснюють перевезення воєнних вантажів для РФ

Зеленський ввів в дію санкції проти 29 торгових суден, що здійснюють перевезення воєнних вантажів для РФ

12:55 23.05.2026
Зеленський повідомив про ураження російського хімічного підприємства "Метафракс Кемікалс"

Зеленський повідомив про ураження російського хімічного підприємства "Метафракс Кемікалс"

11:44 23.05.2026
Зеленський назвав пропозицію щодо асоційованого членства в ЄС "несправедливою" – ЗМІ

Зеленський назвав пропозицію щодо асоційованого членства в ЄС "несправедливою" – ЗМІ

10:09 23.05.2026
Зеленський привітав воїнів морської піхоти зі святом

Зеленський привітав воїнів морської піхоти зі святом

04:21 23.05.2026
Качка за підсумками візитів до Німеччини, Австрії та Сербії: нас цікавить усе, що наближає вступ до ЄС

Качка за підсумками візитів до Німеччини, Австрії та Сербії: нас цікавить усе, що наближає вступ до ЄС

18:51 22.05.2026
Зеленський про захист північного кордону: жоден напрямок не залишимо без уваги

Зеленський про захист північного кордону: жоден напрямок не залишимо без уваги

18:06 22.05.2026
Рютте повідомив, що запросив Зеленського на саміт НАТО в Анкарі 7-8 липня

Рютте повідомив, що запросив Зеленського на саміт НАТО в Анкарі 7-8 липня

17:17 22.05.2026
Україна і Сербія відновлюють переговори про вільну торгівлю та посилюють ділове співробітництво

Україна і Сербія відновлюють переговори про вільну торгівлю та посилюють ділове співробітництво

17:12 22.05.2026
Міносвіти напрацює питання підвищення стипендій для українських студентів – Зеленський

Міносвіти напрацює питання підвищення стипендій для українських студентів – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Зеленський ввів в дію санкції проти 29 торгових суден, що здійснюють перевезення воєнних вантажів для РФ

Україна застосувала санкції проти 127 окупантів, які причетні до ракетних ударів по країні – ОП

Запрошення американської переговорної делегації до України залишається відкритим-МЗС

Сибіга про асоційоване членство України в ЄС: наша стратегічна позиція – повноцінне і повноправне членство

Сибіга: Переговорний формат поступово доходить до рівня вичерпання обговорень, які можливі на поточному рівні, потрібна зустріч лідерів

ОСТАННЄ

Україна застосувала санкції проти 127 окупантів, які причетні до ракетних ударів по країні – ОП

Сибіга: ми працюємо з партнерами, аби мінімізувати загрозу з білоруської сторони

Сибіга: сподіваюся на перегляд в Угорщині блокувань щодо певних санкцій і санкційних осіб

Сибіга отримав запевнення від Британії про підготовку нових сильних санаційних пакетів проти РФ

Кім за підсумками візиту до Південної Кореї: обговорювали інвестиційну співпрацю та відновлення України

Порошенко передав чергову партію техніки у 9 підрозділів Сил оборони

ЄС отримав право запроваджувати санкції за участь у блокуванні Ормузу та інших діях Ірану щодо обмеження свободи судноплавства

Рубіо: Ми не зацікавлені в тому, щоб втягуватися в нескінченний цикл зустрічей, які ні до чого не приводять

Місія ООН закликає знайти шляхи доступу незалежних спостерігачів до військовополонених у РФ

Сибіга про представника ЄС на переговорах: є кандидати, і це точно не Шредер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА