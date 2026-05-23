Зеленський ввів в дію санкції проти 29 торгових суден, що здійснюють перевезення воєнних вантажів для РФ

Іноземне судно входило до «тіньового» флоту росії і незаконно перевозило українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму | Фото: СБУ

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій щодо морських суден, що є частиною тіньового військово-логістичного флоту Росії.

"До другого пакету увійшло 29 цивільних торгових суден, які задіяні в перевезенні вантажів для воєнних потреб РФ. Їх залучають до регулярного перевезення великих обсягів озброєнь, боєприпасів, військової техніки та особового складу Міністерства оборони Росії. Більшість із них перебувають під санкціями США, Європейського Союзу та Великої Британії. Щодо інших Україна працюватиме з партнерами над синхронізацією санкцій", – повідомляють на сайті відомства.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що санкції – це інструмент системного обмеження російської здатності вести війну.

"Сьогоднішній пакет підсвічує канали постачання зброї для російської армії, подивимось, які порти тепер прийматимуть ці судна", – акцентував він.