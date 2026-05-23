Інтерфакс-Україна
Політика
14:03 23.05.2026

Україна застосувала санкції проти 127 окупантів, які причетні до ракетних ударів по країні – ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій щодо окупантів, які відповідальні за ракетні удари по території України, повідомили у Офісі президента.

"До першого санкційного пакету увійшло 127 російських окупантів, які причетні до ракетних ударів по Україні, зокрема по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах. Обмеження накладені на командирів підрозділів дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії, які застосували понад 4 100 крилатих ракет повітряного базування X-101, X-55, X-555, X-22, X-32 та аеробалістичних ракет "Кинджал"", – повідомили у Офісі президента.

Санкції також накладені на командирів ракетно-артилерійських підрозділів сухопутних військ збройних сил Росії.

"Вони здійснили понад 1 100 атак із використанням крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" та балістичних ракет "Іскандер-М". Унаслідок цього були атаковані критична та цивільна інфраструктура по всій території України, завданий удар по кафе-магазину в селі Гроза на Харківщині 5 жовтня 2023 року, де загинуло 59 людей, атакована центральна частина Сум, де було 35 жертв, зокрема двоє підлітків, і завданий удар по центру Чернігова 17 квітня 2024 року, де внаслідок удару трьома ракетами загинуло 18 людей, ще 78 отримали поранення", – зазначили в ОП.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що цей санкційний пакет спрямований персонально по тих, хто віддає накази та здійснює ракетний терор проти українських міст..

"Це про підвищення ціни агресії для Росії, ускладнення її військових операцій і формування невідворотної відповідальності за удари по цивільних людях та інфраструктурі", – акцентував він.

Теги: #атаки_рф #указ_президента #рнбо #санкції

14:06 23.05.2026
