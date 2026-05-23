13:48 23.05.2026

Сибіга: ми працюємо з партнерами, аби мінімізувати загрозу з білоруської сторони

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга працює з міжнародними партнерами, щоб нейтралізувати та мінімізувати загрози з білоруської сторони.

Під час спілкування із журналістами у суботу міністр наголосив, що Білорусь є співучасником російської агресії з перших днів повномасштабної війни проти України.

"24 лютого 2022 року Білорусь виступила співучасником. Режим Лукашенка виступив посіпакою для російського режиму, надавши свою територію для атаки на Україну, надавши територію для ракетних ударів. Ми все це юридично зафіксували", – сказав Сибіга.

Він підкреслив, що Україна залишає за собою право на відповідь відповідно до міжнародного права.

"Україна завжди буде дзеркалити. Ми маємо право на це – стаття 51 Статуту ООН. Право на самозахист. Тому ми працюємо також із партнерами, аби нейтралізувати та мінімізувати ці загрози з білоруської сторони. Запобігти втягуванню чергового білоруського народу у чужу війну. Ми працюємо над цим", – заявив глава МЗС.

