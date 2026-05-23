Інтерфакс-Україна
Політика
13:34 23.05.2026

Сибіга: сподіваюся на перегляд в Угорщині блокувань щодо певних санкцій і санкційних осіб

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сподівається, що після виборів в Угорщині вдасться переглянути блокування санкційних режимів та осіб.

Під час спілкування із журналістами у суботу міністр висловив сподівання, що "тепер, після виборів в Угорщині буде можливо переглянути блокування, які були застосовані в Угорщині щодо певних санкційних режимів і певних санкційних осіб".

"Ось туди потрібно дивитися і потрібно нарощувати цей тиск", – заявив міністр.

Він наголосив, що позиція України залишається незмінною: зараз час для посилення тиску на Росію.

Так, глава МЗС закликав "використати цей момент", оскільки Росія зараз багато втрачає на фронті, а російська економіка у складній ситуації.

"Росіяни не досягають жодних цілей на полі бою і тому вони намагаються шляхом дипломатичних маніпулювань тиснути на Україну. Цього не буде. Ми відверто кажемо нашим партнерам, що це неправильно, особливо зараз, проявляти слабкість. А слабкість – це виключення для Росії у санкційних режимах. Навпаки, потрібно нарощувати", – заявив Сибіга.

Теги: #угорщина #санкції #сибіга

