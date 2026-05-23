Сибіга отримав запевнення від Британії про підготовку нових сильних санаційних пакетів проти РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга отримав запевнення від британських колег, що готуються нові, сильні санкційні пакети проти РФ у "конкретних сферах".

Під час спілкування із журналістами у суботу міністр наголосив, що Україна перебуває "в контакті з британською стороною". Зокрема, глава МЗС мав зустріч зі своєю британською колегою у Швеції під час нещодавнього візиту для участі в зустрічі міністрів закордонних справ НАТО.

"Ми прямо озвучуємо наше і занепокоєння. Але я також отримав запевнення від наших британських колег, що готуються нові, сильні санкційні пакети. Проти агресора, проти конкретних сфер", – повідомив міністр.

Сибіга зазначив, що на сьогодні, на його думку, дуже важливо досягти заборони надання так званих "морських послуг" для Росії.

"І ми вітаємо засилля, рішучі кроки наших партнерів щодо затримки цих кораблів, танкерів тіньового флоту. І, до речі, в Швеції зараз відбувається судовий процес, він в суді, за рішенням прокурора, аби конфіскувати", – наголосив Сибіга.

Він підкреслив, що це буде прецедент для наслідування іншими країнами Європейського Союзу.

"Тому ми закликаємо і будемо далі нарощувати (тиск -ІФ-У), і Україна свої санкційні режими продовжуватиме, і з нашими партнерами будемо працювати. Я впевнений, будуть найближчим часом додаткові рішення в цій сфері", – запевнив Сибіга.

Як повідомлялося, Велика Британія 19 травня випустила ліцензію, яка виводить з-під дії санкцій щодо Росії імпорт дизпалива й авіагасу, вироблених із російської нафти в третіх країнах. Ліцензія набула чинності 20 травня. Вона має безстроковий характер і підлягає періодичному перегляду міністром внутрішніх справ.

У Єврокомісії (ЄК) "зі здивуванням" дізналися про рішення Лондона послабити санкції проти Росії в частині авіаційного гасу і дизельного палива.