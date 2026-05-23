Інтерфакс-Україна
11:44 23.05.2026

Зеленський назвав пропозицію щодо асоційованого членства в ЄС "несправедливою" – ЗМІ

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський у листі до лідерів ЄС зазначив, що пропозиція Німеччини надати Україні статус "асоційованого" члена Європейського Союзу є "несправедливою", оскільки це позбавить Київ права голосу в рамках блоку, пише у суботу агентство Reuters.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц запропонував дозволити Україні брати участь у засіданнях ЄС без права голосу як проміжний крок на шляху до повноправного членства в блоці, що, на його думку, могло б сприяти укладенню угоди про припинення війни, яка триває вже чотири роки і була спровокована вторгненням Росії.

У відповідь Зеленський зазначив у своєму листі, надісланому пізно в п’ятницю та адресованиого президенту Європейської ради Антоніо Кості, президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та президенту Кіпру Нікосу Христодулідесу, який обіймає посаду голови Ради ЄС за ротаційним принципом, що після виборів минулого місяця в Угорщині створена можливість для суттєвого прогресу в переговорах про вступ.

"Було б несправедливо, якби Україна була присутня в Європейському Союзі, але не мала права голосу", – зазначив Зеленський у своєму повідомленні. "Настав час рухатися вперед у напрямку повноцінного та значущого членства України".

Зеленський подякував європейським лідерам за підтримку під час війни та зазначив, що Україна виступає оплотом проти російської агресії для всього блоку з 27 країн.

"Ми захищаємо Європу – повністю, а не частково, і не напівзаходами", – сказав він. "Україна заслуговує на справедливе ставлення та рівні права в Європі".

