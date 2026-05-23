Кім за підсумками візиту до Південної Кореї: обговорювали інвестиційну співпрацю та відновлення України

За підсумками робочого візиту до Республіки Корея обговорювалися питання інвестиційної співпраці, відновлення України та розвитку партнерства у сфері технологій, повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Цього тижня працював у Південній Кореї. Це був мій перший візит до Республіки Корея, присвячений питанням відновлення України та нашої енергетичної незалежності", – зазначив Кім.

За словами очільника ОВА, він узяв участь в Азіатському форумі лідерства, де обговорювали модернізацію України та майбутні спільні проєкти.

Також відбулися зустрічі з провідними світовими компаніями у сферах енергетики, інженерії та промисловості, зокрема Samsung, Hyundai та LG: "Провів зустрічі з провідними світовими компаніями у сферах енергетики, інженерії та промисловості – Samsung, Hyundai, LG та іншими. Маємо стриманий оптимізм щодо подальшої співпраці".

Кім додав, що Корея зацікавлена у технологічній та стратегічній співпраці з Україною, зокрема в питаннях імпорту технологій, інвестицій і підготовки спеціалістів для відновлення країни.

Окремо він обговорив співпрацю з найбільшим інженерним університетом Кореї, де навчаються понад 34 тисячі студентів: "Йдеться про можливості навчання українських студентів за спеціальностями, які будуть потрібні для відбудови України".