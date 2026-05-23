Інтерфакс-Україна
Політика
09:20 23.05.2026

Кім за підсумками візиту до Південної Кореї: обговорювали інвестиційну співпрацю та відновлення України

1 хв читати
Кім за підсумками візиту до Південної Кореї: обговорювали інвестиційну співпрацю та відновлення України

За підсумками робочого візиту до Республіки Корея обговорювалися питання інвестиційної співпраці, відновлення України та розвитку партнерства у сфері технологій, повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Він зазначив, що цього тижня працював у Південній Кореї та це був його перший візит до країни, присвячений питанням відновлення України та енергетичної незалежності.

"Цього тижня працював у Південній Кореї. Це був мій перший візит до Республіки Корея, присвячений питанням відновлення України та нашої енергетичної незалежності", – зазначив Кім.

За словами очільника ОВА, він узяв участь в Азіатському форумі лідерства, де обговорювали модернізацію України та майбутні спільні проєкти.

Також відбулися зустрічі з провідними світовими компаніями у сферах енергетики, інженерії та промисловості, зокрема Samsung, Hyundai та LG: "Провів зустрічі з провідними світовими компаніями у сферах енергетики, інженерії та промисловості – Samsung, Hyundai, LG та іншими. Маємо стриманий оптимізм щодо подальшої співпраці".

Кім додав, що Корея зацікавлена у технологічній та стратегічній співпраці з Україною, зокрема в питаннях імпорту технологій, інвестицій і підготовки спеціалістів для відновлення країни.

Окремо він обговорив співпрацю з найбільшим інженерним університетом Кореї, де навчаються понад 34 тисячі студентів: "Йдеться про можливості навчання українських студентів за спеціальностями, які будуть потрібні для відбудови України".

Теги: #кім #південна_корея #співпраця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:14 22.05.2026
Україна та Польща обговорили співпрацю у відновленні, інфраструктурі та підготовку до URC-2026 у Гданську – Кулеба

Україна та Польща обговорили співпрацю у відновленні, інфраструктурі та підготовку до URC-2026 у Гданську – Кулеба

12:19 22.05.2026
УЧХ зміцнює співпрацю зі Словенією та Словаччиною

УЧХ зміцнює співпрацю зі Словенією та Словаччиною

23:21 14.05.2026
Зеленський провів зустріч із представниками Hudson Institute, обговорили співпрацю з Конгресом США та посилення ППО

Зеленський провів зустріч із представниками Hudson Institute, обговорили співпрацю з Конгресом США та посилення ППО

21:47 13.05.2026
Глава МЗС Сербії пообіцяв підтвердити участь України у виставці EXPO 2027

Глава МЗС Сербії пообіцяв підтвердити участь України у виставці EXPO 2027

21:25 13.05.2026
Зеленський запропонував президенту Румунії співпрацю по Drone Deal

Зеленський запропонував президенту Румунії співпрацю по Drone Deal

09:23 13.05.2026
Третій армійський корпус та ФК "Динамо" (Київ) домовились про стратегічне партнерство

Третій армійський корпус та ФК "Динамо" (Київ) домовились про стратегічне партнерство

08:56 13.05.2026
НГУ та Нацгвардія Каліфорнії домовилися про поглиблення співпраці та підготовку меморандуму – Півненко

НГУ та Нацгвардія Каліфорнії домовилися про поглиблення співпраці та підготовку меморандуму – Півненко

03:43 13.05.2026
Третій армійський корпус та ФК "Динамо" Київ підписали меморандум про співпрацю

Третій армійський корпус та ФК "Динамо" Київ підписали меморандум про співпрацю

18:14 11.05.2026
Зеленський: у рамках співпраці між Україною та Німеччиною вже є 6 проєктів

Зеленський: у рамках співпраці між Україною та Німеччиною вже є 6 проєктів

14:10 11.05.2026
ФРН та Україна поглиблюють співпрацю – Федоров та Пісторіус підписали лист про наміри щодо запуску Brave Germany

ФРН та Україна поглиблюють співпрацю – Федоров та Пісторіус підписали лист про наміри щодо запуску Brave Germany

ВАЖЛИВЕ

Запрошення американської переговорної делегації до України залишається відкритим-МЗС

Сибіга про асоційоване членство України в ЄС: наша стратегічна позиція – повноцінне і повноправне членство

Сибіга: Переговорний формат поступово доходить до рівня вичерпання обговорень, які можливі на поточному рівні, потрібна зустріч лідерів

Сибіга: переговорні кластери з ЄС мають бути формально відкритими в червні

Польща зацікавлена в прискоренні співпраці з Україною в сфері дронів – міністр фінансів

ОСТАННЄ

Порошенко передав чергову партію техніки у 9 підрозділів Сил оборони

ЄС отримав право запроваджувати санкції за участь у блокуванні Ормузу та інших діях Ірану щодо обмеження свободи судноплавства

Рубіо: Ми не зацікавлені в тому, щоб втягуватися в нескінченний цикл зустрічей, які ні до чого не приводять

Рютте повідомив, що запросив Зеленського на саміт НАТО в Анкарі 7-8 липня

Місія ООН закликає знайти шляхи доступу незалежних спостерігачів до військовополонених у РФ

Сибіга про представника ЄС на переговорах: є кандидати, і це точно не Шредер

Звільнені військовополонені у 95% випадках свідчать про застосування тортур – омбудсмен

Запрошення американської переговорної делегації до України залишається відкритим-МЗС

Сибіга про асоційоване членство України в ЄС: наша стратегічна позиція – повноцінне і повноправне членство

Сибіга анонсував візит Тихановської до України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА