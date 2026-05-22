Порошенко передав чергову партію техніки у 9 підрозділів Сил оборони

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко передав чергову партію техніки у 9 підрозділів ЗСУ.

"Війна триває. Окрім зовнішнього ворога, країну зсередини підривають корупційні скандали. Сили волонтерів, на яких розраховують військові, виснажуються. А наша команда і в цих умовах продовжує робити свою непросту справу — допомагати війську", – написав Порошенко у Facebook.

"Сьогодні в нашому офісі — представники дев’яти підрозділів, з якими ми давно співпрацюємо, які знають якість того, що ми передаємо, і замовляють ще. Бо в нас є те, що, на жаль, більше ніхто війську не передає. Ми викупили весь обсяг виробництва екскаваторів на одному з українських підприємств. Понад 100 наших копачів риють траншеї, зводять укріплення та капоніри на лінії бойового зіткнення", – констатував політик.

"Наше власне виробництво починалося із прально-душових комплексів, бо військовому доводилося митися з пляшки. Зараз у війську — 320 наших лазень. А ще — 149 ремонтних майстерень, про необхідність яких ніхто раніше не думав. Для війська ми виготовили та передали більше пʼяти десятків шиномонтажних комплексів", – зауважує Порошенко.

За його словами, кожна одиниця такої техніки полегшує службу, зберігає здоров’я та життя українського військового й укріплює обороноздатність нашої держави.

"Ми не маємо права зупинятися. Бо кожен екскаватор — це нове укриття. Кожна майстерня — це відремонтована техніка, яка повернеться в бій. Кожен генератор, кожен "Старлінк", кожен детектор дронів — це додатковий шанс для наших воїнів виконати завдання і повернутися живими. Хлопці та дівчата, був радий бачити кожного. Дякую за службу, за мужність і за довіру до нашої команди", – зауважив лідер "Європейської солідарності".