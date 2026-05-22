Інтерфакс-Україна
Політика
18:35 22.05.2026

ЄС отримав право запроваджувати санкції за участь у блокуванні Ормузу та інших діях Ірану щодо обмеження свободи судноплавства

Рада ЄС затвердила механізм введення санкцій щодо осіб, причетних до "дій Ірану, які перешкоджають законному транзиту і свободі судноплавства".

"Змінена система санкцій тепер буде також спрямована проти окремих осіб і організацій, причетних до дій і політики Ірану, що загрожують свободі судноплавства на Близькому Сході", – йдеться в опублікованому комюніке ради. Це рішення є "виконанням політичної угоди, досягнутої міністрами Європейського Союзу на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 21 квітня 2026 року", ідеться в повідомленні.

"Дії Ірану проти суден, що прямують транзитом через Ормузьку протоку, суперечать міжнародному праву. Такі дії порушують встановлені права як на транзит, так і на мирний прохід через міжнародні протоки. Завдяки зміненій правовій базі ЄС тепер зможе запроваджувати додаткові обмежувальні заходи у відповідь на дії Ірану, що підривають свободу судноплавства в Ормузькій протоці", – йдеться в повідомленні Ради ЄС.

У Брюсселі уточнили, що такі заходи включають заборону на в’їзд або транзит через територію країн-членів ЄС особам і організаціям, включеним до списку, а також заморожування активів. Крім того, громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати кошти, фінансові активи або економічні ресурси особам та організаціям, які зазнали санкцій.

