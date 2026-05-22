Рубіо: Ми не зацікавлені в тому, щоб втягуватися в нескінченний цикл зустрічей, які ні до чого не приводять

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що США як і раніше готові відігравати певну роль в переговорах між Україною та Росією, якщо в них з’явиться "шанс на прорив".

"Якщо ми побачимо можливість організувати переговори, які будуть продуктивними, а не контрпродуктивними, і які мають шанс принести плоди, ми готові взяти на себе цю роль", – сказав він на брифінгу для преси після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Швеції. "Ми також не зацікавлені в тому, щоб втягуватися в нескінченний цикл зустрічей, які ні до чого не приводять", – додав він.

Він вкотре зазначив, що на його думку, війна "не закінчиться військовою перемогою тієї чи іншої сторони" та сподівається, що колись вдасться знайти рішення.