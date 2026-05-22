Інтерфакс-Україна
Політика
18:06 22.05.2026

Рютте повідомив, що запросив Зеленського на саміт НАТО в Анкарі 7-8 липня

2 хв читати
Рютте повідомив, що запросив Зеленського на саміт НАТО в Анкарі 7-8 липня
Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

НАТО офіційно запросило президента України Володимира Зеленського на майбутній саміт лідерів в Анкарі (Туреччина), заявив у п’ятницю голова альянсу Марк Рютте.

"Я вже запросив його, так, запросив – він там буде", – сказав Рютте у відповідь на запитання видання Politico у місті Гельсінґборґ (Швеція) під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО.

В цьому видання з посиланням на власні джерела стверджує, що Зеленський ще офіційно не прийняв запрошення. Його участь "ще невідома", сказав Politico один європейський чиновник, знайомий із запрошенням. "Все ще вирішується. Усі в режимі очікування", – додав співрозмовник видання.

Альянс також розглядає можливість запрошення на саміт Бахрейну, Кувейту, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів на прохання господаря зустрічі, Туреччини.

Саміт НАТО проведе в Анкарі 7-8 липня, який, ймовірно, включатиме офіційну зустріч лідерів та паралельний промисловий форум, у якому візьмуть участь столиці країн, що не входять до НАТО.

Також видання зазначає, що США раніше чинили опір спробам запросити на саміт партнерів, які не входять до НАТО, включаючи Україну, а також Австралію, Нову Зеландію, Японію та Південну Корею.

Як повідомлялося, раніше Рютте заявляв, що одним з пріоритетів саміту альянсу в Анкарі, який пройде 7-8 липня, буде подальша підтримка України.

Анонсуючи засідання міністрів закордонних справ країн НАТО 21-22 у Гельсінґборзі, він заявив, що планує на ній "обговорити нашу подальшу рішучу підтримку України – ще один пріоритет саміту в Анкарі". Генсек НАТО наголосив, що безпека України безпосередньо "пов’язана з нашою власною безпекою". "Міністри обговорять, як забезпечити, щоб підтримка України залишалася суттєвою, сталою та передбачуваною – і ґрунтувалася на потребах України. PURL (програма закупівлі американського озброєння за фінанси європейських союзників – ІФ-У) залишається важливим механізмом надання термінової підтримки Україні. Союзники продовжують робити внески – останніми заявами Норвегії та Канади було оголошено про понад пів мільярда доларів", – деталізував він.

За словами Рютте, з моменту запуску цієї ініціативи минулого літа (на саміті в Гаазі) PURL поставила близько 70% усіх ракет для українських батарей Patriot, включаючи PAC-3, та 90% боєприпасів, що використовуються в інших системах протиповітряної оборони. Ця підтримка продовжує надходити, але ми повинні розвивати це далі та забезпечити, щоб підтримка союзників залишалася сталою в довгостроковій перспективі", – повідомив генсек НАТО.

Теги: #рютте #нато #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:51 22.05.2026
Зеленський про захист північного кордону: жоден напрямок не залишимо без уваги

Зеленський про захист північного кордону: жоден напрямок не залишимо без уваги

18:16 22.05.2026
Рубіо: Ми не зацікавлені в тому, щоб втягуватися в нескінченний цикл зустрічей, які ні до чого не приводять

Рубіо: Ми не зацікавлені в тому, щоб втягуватися в нескінченний цикл зустрічей, які ні до чого не приводять

17:12 22.05.2026
Міносвіти напрацює питання підвищення стипендій для українських студентів – Зеленський

Міносвіти напрацює питання підвищення стипендій для українських студентів – Зеленський

15:35 22.05.2026
Сибіга: Час і місце зустрічі Зеленського та Мадяра узгодять дипломатичними каналами

Сибіга: Час і місце зустрічі Зеленського та Мадяра узгодять дипломатичними каналами

03:03 22.05.2026
Зеленський перевірив виконання доручень щодо розвитку інфраструктури Славутича

Зеленський перевірив виконання доручень щодо розвитку інфраструктури Славутича

22:24 21.05.2026
Зеленський обговорив із прем'єром Естонії підготовку форуму NB8 та ситуацію на фронті

Зеленський обговорив із прем'єром Естонії підготовку форуму NB8 та ситуацію на фронті

21:04 21.05.2026
Зеленський та прем'єр-міністр Естонії обговорили підготовку формату NB8 з Україною

Зеленський та прем'єр-міністр Естонії обговорили підготовку формату NB8 з Україною

20:45 21.05.2026
Президент обговорив із представниками громад Київщини та Чернігівщини ремонт доріг і реалізацію планів стійкості

Президент обговорив із представниками громад Київщини та Чернігівщини ремонт доріг і реалізацію планів стійкості

20:07 21.05.2026
Про загрозу з боку РФ з території Білорусі Сибіга говорив з Рютте, наголосив на необхідності колективних засобів стримування

Про загрозу з боку РФ з території Білорусі Сибіга говорив з Рютте, наголосив на необхідності колективних засобів стримування

19:16 21.05.2026
Зеленський: НПЗ у Сизрані, ураження підтверджене

Зеленський: НПЗ у Сизрані, ураження підтверджене

ВАЖЛИВЕ

Запрошення американської переговорної делегації до України залишається відкритим-МЗС

Сибіга про асоційоване членство України в ЄС: наша стратегічна позиція – повноцінне і повноправне членство

Сибіга: Переговорний формат поступово доходить до рівня вичерпання обговорень, які можливі на поточному рівні, потрібна зустріч лідерів

Сибіга: переговорні кластери з ЄС мають бути формально відкритими в червні

Польща зацікавлена в прискоренні співпраці з Україною в сфері дронів – міністр фінансів

ОСТАННЄ

ЄС отримав право запроваджувати санкції за участь у блокуванні Ормузу та інших діях Ірану щодо обмеження свободи судноплавства

Місія ООН закликає знайти шляхи доступу незалежних спостерігачів до військовополонених у РФ

Сибіга про представника ЄС на переговорах: є кандидати, і це точно не Шредер

Звільнені військовополонені у 95% випадках свідчать про застосування тортур – омбудсмен

Запрошення американської переговорної делегації до України залишається відкритим-МЗС

Сибіга про асоційоване членство України в ЄС: наша стратегічна позиція – повноцінне і повноправне членство

Сибіга анонсував візит Тихановської до України

Сибіга: Переговорний формат поступово доходить до рівня вичерпання обговорень, які можливі на поточному рівні, потрібна зустріч лідерів

Сибіга: переговорні кластери з ЄС мають бути формально відкритими в червні

Качка: російська дезінформація про відносини України і Польщі немає жодного підґрунтя

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА