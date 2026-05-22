Рютте повідомив, що запросив Зеленського на саміт НАТО в Анкарі 7-8 липня

НАТО офіційно запросило президента України Володимира Зеленського на майбутній саміт лідерів в Анкарі (Туреччина), заявив у п’ятницю голова альянсу Марк Рютте.

"Я вже запросив його, так, запросив – він там буде", – сказав Рютте у відповідь на запитання видання Politico у місті Гельсінґборґ (Швеція) під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО.

В цьому видання з посиланням на власні джерела стверджує, що Зеленський ще офіційно не прийняв запрошення. Його участь "ще невідома", сказав Politico один європейський чиновник, знайомий із запрошенням. "Все ще вирішується. Усі в режимі очікування", – додав співрозмовник видання.

Альянс також розглядає можливість запрошення на саміт Бахрейну, Кувейту, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів на прохання господаря зустрічі, Туреччини.

Саміт НАТО проведе в Анкарі 7-8 липня, який, ймовірно, включатиме офіційну зустріч лідерів та паралельний промисловий форум, у якому візьмуть участь столиці країн, що не входять до НАТО.

Також видання зазначає, що США раніше чинили опір спробам запросити на саміт партнерів, які не входять до НАТО, включаючи Україну, а також Австралію, Нову Зеландію, Японію та Південну Корею.

Як повідомлялося, раніше Рютте заявляв, що одним з пріоритетів саміту альянсу в Анкарі, який пройде 7-8 липня, буде подальша підтримка України.

Анонсуючи засідання міністрів закордонних справ країн НАТО 21-22 у Гельсінґборзі, він заявив, що планує на ній "обговорити нашу подальшу рішучу підтримку України – ще один пріоритет саміту в Анкарі". Генсек НАТО наголосив, що безпека України безпосередньо "пов’язана з нашою власною безпекою". "Міністри обговорять, як забезпечити, щоб підтримка України залишалася суттєвою, сталою та передбачуваною – і ґрунтувалася на потребах України. PURL (програма закупівлі американського озброєння за фінанси європейських союзників – ІФ-У) залишається важливим механізмом надання термінової підтримки Україні. Союзники продовжують робити внески – останніми заявами Норвегії та Канади було оголошено про понад пів мільярда доларів", – деталізував він.

За словами Рютте, з моменту запуску цієї ініціативи минулого літа (на саміті в Гаазі) PURL поставила близько 70% усіх ракет для українських батарей Patriot, включаючи PAC-3, та 90% боєприпасів, що використовуються в інших системах протиповітряної оборони. Ця підтримка продовжує надходити, але ми повинні розвивати це далі та забезпечити, щоб підтримка союзників залишалася сталою в довгостроковій перспективі", – повідомив генсек НАТО.