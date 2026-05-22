Інтерфакс-Україна
Політика
16:43 22.05.2026

Місія ООН закликає знайти шляхи доступу незалежних спостерігачів до військовополонених у РФ

1 хв читати
Місія ООН закликає знайти шляхи доступу незалежних спостерігачів до військовополонених у РФ

Заступниця голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Ноель Калхун на презентації проекту "Зроблено в Росії. Доставлено в полон" закликала прикласти більше зусиль задля досягнення можливостей доступу незалежних спостерігачів до військовополонених у РФ.

"Ми опитали понад 800 звільнених військовополонених та встановили, що катування та жорстоке поводження з військовополоненими у РФ є масованими та системним. Навіть 60% з них повідомили про сексуальне насильство", – сказала вона під час події у п’ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За її словами це не поодинокі випадки а системна практика жорстокого поводження. Тому вона наголосила, що Місія ООН буде продовжувати шукати шляхи забезпечення доступу до військовополонених, і проект "Зроблено в Росії. Доставлено в полон" один із них.

"Ми вже неодноразово закликали міжнародну спільноту, щоб порушення не продовжувались та не залишались безкарними, забезпечити доступ незалежних спостерігачів доступ до полонених та зв’язок з зовнішнім світом", – наголосила вона.

Теги: #оон #зроблено_в_росії_доставлено_в_полон #військовополонені

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:13 22.05.2026
Звільнені військовополонені у 95% випадках свідчать про застосування тортур – омбудсмен

Звільнені військовополонені у 95% випадках свідчать про застосування тортур – омбудсмен

20:57 19.05.2026
Україна на Радбезі ООН закликала до нового санкційного режиму щодо російського ядерного арсеналу

Україна на Радбезі ООН закликала до нового санкційного режиму щодо російського ядерного арсеналу

20:35 19.05.2026
У квітні Україна звільнила більше територій, ніж російські війська змогли захопити – постпред при ООН

У квітні Україна звільнила більше територій, ніж російські війська змогли захопити – постпред при ООН

19:52 19.05.2026
РФ на Радбезі ООН пригрозила Латвії відповіддю через "дозвіл Україні запускати дрони", США розкритикували погрози

РФ на Радбезі ООН пригрозила Латвії відповіддю через "дозвіл Україні запускати дрони", США розкритикували погрози

19:04 19.05.2026
Трамп відданий дипломатичному завершенню війни, США зроблять усе можливе для досягнення її сталого завершення – представництво при ООН

Трамп відданий дипломатичному завершенню війни, США зроблять усе можливе для досягнення її сталого завершення – представництво при ООН

19:03 19.05.2026
В ООН закликали відновити мирні переговори "без подальших зволікань" та реалізувати всі етапи обміну військовополоненими між Україною і РФ

В ООН закликали відновити мирні переговори "без подальших зволікань" та реалізувати всі етапи обміну військовополоненими між Україною і РФ

18:15 19.05.2026
ООН: В Україні за час повномасштабного вторгнення РФ загинуло 15850 цивільних, серед них – 791 дитина

ООН: В Україні за час повномасштабного вторгнення РФ загинуло 15850 цивільних, серед них – 791 дитина

09:20 08.05.2026
За час війни зафіксовано факти вбивства ворогом 306 українських військовополонених

За час війни зафіксовано факти вбивства ворогом 306 українських військовополонених

13:32 17.04.2026
"Укрпошта" спільно з Коордштабом з поводження з військовополоненими оголосили конкурс ескізів поштової марки "Ми чекаємо!"

"Укрпошта" спільно з Коордштабом з поводження з військовополоненими оголосили конкурс ескізів поштової марки "Ми чекаємо!"

12:01 12.04.2026
Росіяни розстріляли українських військовополонених поблизу Ветеринарного Харківської області - прокуратура

Росіяни розстріляли українських військовополонених поблизу Ветеринарного Харківської області - прокуратура

ВАЖЛИВЕ

Запрошення американської переговорної делегації до України залишається відкритим-МЗС

Сибіга про асоційоване членство України в ЄС: наша стратегічна позиція – повноцінне і повноправне членство

Сибіга: Переговорний формат поступово доходить до рівня вичерпання обговорень, які можливі на поточному рівні, потрібна зустріч лідерів

Сибіга: переговорні кластери з ЄС мають бути формально відкритими в червні

Польща зацікавлена в прискоренні співпраці з Україною в сфері дронів – міністр фінансів

ОСТАННЄ

Сибіга про представника ЄС на переговорах: є кандидати, і це точно не Шредер

Запрошення американської переговорної делегації до України залишається відкритим-МЗС

Сибіга про асоційоване членство України в ЄС: наша стратегічна позиція – повноцінне і повноправне членство

Сибіга анонсував візит Тихановської до України

Сибіга: Переговорний формат поступово доходить до рівня вичерпання обговорень, які можливі на поточному рівні, потрібна зустріч лідерів

Сибіга: Час і місце зустрічі Зеленського та Мадяра узгодять дипломатичними каналами

Сибіга: переговорні кластери з ЄС мають бути формально відкритими в червні

Качка: російська дезінформація про відносини України і Польщі немає жодного підґрунтя

Польща не створюватиме перепон на переговорному шляху України до ЄС – міністр фінансів

Польща зацікавлена в прискоренні співпраці з Україною в сфері дронів – міністр фінансів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА