Місія ООН закликає знайти шляхи доступу незалежних спостерігачів до військовополонених у РФ

Заступниця голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Ноель Калхун на презентації проекту "Зроблено в Росії. Доставлено в полон" закликала прикласти більше зусиль задля досягнення можливостей доступу незалежних спостерігачів до військовополонених у РФ.

"Ми опитали понад 800 звільнених військовополонених та встановили, що катування та жорстоке поводження з військовополоненими у РФ є масованими та системним. Навіть 60% з них повідомили про сексуальне насильство", – сказала вона під час події у п’ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За її словами це не поодинокі випадки а системна практика жорстокого поводження. Тому вона наголосила, що Місія ООН буде продовжувати шукати шляхи забезпечення доступу до військовополонених, і проект "Зроблено в Росії. Доставлено в полон" один із них.

"Ми вже неодноразово закликали міжнародну спільноту, щоб порушення не продовжувались та не залишались безкарними, забезпечити доступ незалежних спостерігачів доступ до полонених та зв’язок з зовнішнім світом", – наголосила вона.