Політика
16:37 22.05.2026

Сибіга про представника ЄС на переговорах: є кандидати, і це точно не Шредер

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що на роль переговірника від ЄС наразі розглядається декілька кандидатур, однак перш за все треба визначитися з мандатом та форматом представлення Європи та перемовинах про мир.

"По кандидатах. Так, є певні імена. Я не буду їх називати, тому що це дипломатичний процес. Але це точно не Шредер. Ось. І я зразу на упередження, щоб росіяни більше не пропонували, там Жерар Депардьє, Стівен Сігал, не знаю, може Орбана ще притягнуть в переговорники з їхнього боку ", – сказав він під час онлайн-зустрічі з журналістами у п’ятницю, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, ця дискусія зараз перебуває в активній фазі обговорення, тому що спочатку потрібно визначитися з форматом представлення, з мандатом, яким буде наділена:, чи це буде група країн, чи група лідерів, чи інший варіант.

" Це все, що в стадії обговорення і президент Зеленський буде це також обговорювати найближчим часом і в різних форматах, зокрема і в форматі Е3" , – сказав Сибіга.

На його переконання , це має бути формат, який "дозволить посередництву". Основна мета, за словами Сибіги, – представлення, і "можливість виступати тією платформою, яка дозволить вирішувати конкретні завдання і питання".

Окремо він наголосив на важливості розуміння часових рамок у цьому. Процес визначення не має затягуватися, "це має бути швидко", переконаний міністр.

Також Сибіга застеріг від контактів лідерів країн з очільником Кремля Володимиром Путіним, оскільки це демонструє розділення Європи,

"Ми не повинні легітимізувати контакти столиць і окремих лідерів з Путіним. тому що кілька звернень до нас було після нашої пропозиції, мовляв "давайте я". Так не повинно бути. Це слабкість, це розділення Європи, цього чекає Путін", – заявив Сибіга.

На переконання України, як зауважив міністр, "має бути спільна, консолідована позиція, єдиний голос" Європи. Крім того, такі обговорення щодо переговорників без України є неможливі, додав він

" Це вирішується спільно з нами, і ми будемо визначати ці параметри, роль Європи. Особисто я переконаний, що це додасть і нову динаміку. Саме Європа має цей інструментарій санкцій, заморожені активи. І Європа може виступати сильним гравцем у мирному процесі, аби наближати сталий справедливий мир", – заявив міністр.

16:04 22.05.2026
Запрошення американської переговорної делегації до України залишається відкритим-МЗС

16:00 22.05.2026
Сибіга про асоційоване членство України в ЄС: наша стратегічна позиція – повноцінне і повноправне членство

15:57 22.05.2026
Сибіга анонсував візит Тихановської до України

15:43 22.05.2026
Сибіга: Переговорний формат поступово доходить до рівня вичерпання обговорень, які можливі на поточному рівні, потрібна зустріч лідерів

15:35 22.05.2026
Сибіга: Час і місце зустрічі Зеленського та Мадяра узгодять дипломатичними каналами

15:15 22.05.2026
Сибіга: переговорні кластери з ЄС мають бути формально відкритими в червні

10:27 22.05.2026
Сибіга провів першу особисту зустріч із новою главою МЗС Угорщини, домовилися провести другий раунд консультацій щодо нацменшин наступного тижня

20:17 20.05.2026
Україна запускає експеримент щодо належної перевірки для експорту сільгосппродукції до ЄС

18:40 20.05.2026
Держстат оновив методологію розрахунку індексів цін на житло згідно з європейськими стандартами

16:21 20.05.2026
Експорт українського цементу в ЄС майже заблокований на старті другого етапу СВАМ

