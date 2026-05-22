Звільнені військовополонені у 95% випадках свідчать про застосування тортур – омбудсмен

У Києві відбулася презентація проекту "Зроблено в Росії. Доставлено в полон" щодо напрацювання дієвих заходів проти воєнних злочинів по відношенню до українських військовополонених.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час проведення заходу Уповноважений верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець навів цифри про те, що 95% українських військовополонених піддавались щоденним тортурам, поки вони знаходились в російських в’язницях.

"За нашими даними, РФ застосовує 695 форм різних тортур. Тому ми будемо вимагати від світу дієвої реакції. Для цього у проєкті "Зроблено в Росії. Доставлено в полон" ми офіційно фіксуємо усі злочини та заявляємо, що немає міжнародної системи захисту прав людини у країни, яка катує військовополонених, де не працює жоден з міжнародних інструментів. І ми повинні шукати додаткові можливості впливу на РФ", – підкреслив омбудсмен на заході у п’ятницю.

Також він звернув увагу на те, що 2112 офіційних українських військовополонених були засуджені РФ на 20-25 років ув’язнення.

"За нашою інформацію, станом на зараз було закатовано 149 українських військовополонених, які були верифіковані Міжнародним Комітетом Червоного Христа", – наголосив Лубінець.

Саме тому, у рамках проекту "Зроблено в Росії. Доставлено в полон", будуть започатковані нові інструменти протидії злочинам з військовополоненими, в тому числі прямі перемовини між омбудсменами обох країн.

Також триватимуть обговорення про подальші етапи для обмінів у форматі 1000 на 1000. Україна працює над іншими форматами, наприклад, найближчий обмін може бути комбінованим.