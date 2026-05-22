Запрошення американської переговорної делегації до України залишається відкритим-МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що запрошення представників президента США Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва залишається в силі.

"Американська делегація в Україні: вони мають відкрите запрошення, ми завжди будемо раді їх вітати", – сказав він під час онлайн-зустрічі з журналістами у п’ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Сибіга наголосив, що Україна потребує залученості і лідерства США.

Окремо глава МЗС наголосив, що, українська сторона зараз поставила питання про активну роль Європи в мирних зусиллях. "(...) але не як альтернативу до треку за лідерства американського, а як такого, взаємодоповнюючого", – пояснив він.