Сибіга про асоційоване членство України в ЄС: наша стратегічна позиція – повноцінне і повноправне членство

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував ідею, що лунають в різних столицях, стосовно форматів членства України в ЄС, наголосивши, що позиція Києва незмінна – повноцінне членство.

"Президент України озвучив позицію щодо членства України. Вона незмінна. Триває дискусія, ми бачимо, що триває пошук модальностей, які можуть призвести до цього членства. Добре, нехай вони, скажімо так, мають місце, але вони не можуть підмінити стратегічної нашої позиції, стратегічне бачення: повноцінне, повноправне членство в Європейському Союзі.", – сказав він під час онлайн-зустрічі з журналістами у п’ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Сибіга закликав, виходячи лише з цих позицій, ставився до будь-яких ініціатив, які "на сьогодні виникають в тих чи інших столицях, тому що вони є і публічними, і непублічними".

За словами міністра, українська сторона обізнана "з цими думками, представленнями".

"З нами радяться, але позиція України, знову ж таки: повноправне, повноцінне членство України в ЄС. Ми теж представляємо наше бачення, як ми маємо цього досягати", – запевнив глава МЗС.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц написав листа лідерам ЄС, в якому висловив пропозицію надати Україні новий спеціальний статус як "асоційованого члена" Союзу, при якому та спочатку не отримає повноцінного членства та права голосу, але буде тісніше інтегрована в інституції ЄС. Мерц обґрунтував свою ініціативу особливим становищем України як країни, що перебуває у стані війни, та значним прогресом у переговорах про вступ. Пропозиція також має на меті сприяти мирним переговорам, ініційованим президентом США Дональдом Трампом, серед іншого, через політичне зобов’язання держав-членів поширити пункт ЄС про взаємодопомогу на Україну.

Так, Мерц пропонує надати Україні право застосування ст. 42.7 про взаємну допомогу та оборону для надання широких гарантій безпеки, поступову інтеграція до бюджету ЄС, місце в суді ЄС як "помічника доповідача", участь у засіданнях Ради ЄС та Європейської ради та право голосу на них, а також участь без права голосу в Європейській комісії та Європейському парламенті. При цьому він рекомендує передбачити скорочення членства, якщо Україна регресуватиме в процесі приєднання або у "фундаментальних цінностях ЄС".

Аналогічно, за його словами, країни Західних Балкан та Молдова повинні отримати подальші сигнали про приєднання, однак, на відміну від України, Мерц пропонує розробити для цих країн окремі плани швидкого вступу.

В Єврокомісії отримали пропозиції Мерца й заявили, що вступ України до ЄС фундаментально пов’язаний з безпекою Союзу.