Сибіга анонсував візит Тихановської до України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про запланований візит до України лідера демократичних сил Білорусі Світлани Тихановської.

"Україна контактує з представниками демократичних сил Білорусі. І один з лідерів цих представників є пані Тихановська. І ми будемо її вітати в Києві, тому що для нас важливо підтримувати зв’язки з білоруським народом.", – сказав він під час онлайн-зустрічі з журналістами у п’ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Міністр наголосив, що для України важливо, аби Білорусь "не перетворилася на безправну провінцію в Росії".

"Ми знаємо, чим це закінчується", – додав він.