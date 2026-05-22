Сибіга: Переговорний формат поступово доходить до рівня вичерпання обговорень, які можливі на поточному рівні, потрібна зустріч лідерів

Фото: МЗС України

Україна зацікавлена в додатковому імпульсі для завершення війни: в рамках переговорів треба вийти на новий формат розмов, зокрема необхідна участь Європи та зустріч на рівні лідерів України та РФ, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"І я дійсно можу констатувати і скажу, що цей головний трек за американського лідерства, він зараз на паузі. В силу різних обставин: і ситуація на Близькому Сході, й інші чинники", – сказав він під час онлайн-зустрічі з журналістами у п’ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За словами Сибіги, Україна зацікавлена в новій динаміці, в подальших контактах, діалозі, в тому числі на рівні переговорних груп.

"Але мої також враження, що цей формат поступово досягає рівня досягнення чи вичерпання обговорень, які можливо на такому рівні. Часом так виходить, що говоряться ті ж самі питання вже по декілька разів. Що це означає для нас? Що ми повинні вийти на новий формат розмов з російською стороною", – заявив Сибіга.

Як на голосив міністр, у цьому питанні є два напрямки, які пропонує Україна: активніша участь європейської сторони а друге – зустріч на рівні президента України Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна.

"Ми вважаємо, що саме така зустріч може принести конкретний результат. І додатковий імпульс для завершення війни", – сказав Сибіга.

Глава МЗС нагадав, що саме тому Київ звертався до Туреччини і інших партнерів щодо сприяння проведенню такої зустрічі.