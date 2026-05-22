Інтерфакс-Україна
Політика
15:35 22.05.2026

Сибіга: Час і місце зустрічі Зеленського та Мадяра узгодять дипломатичними каналами

Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга не підтвердив і не спростував заяви прем’єр-міністра Петера Мадяра про підготовку його зустрічі із президентом Володимиром Зеленським у Береговому (Закарпатська обл) на початку червня.

"(…)про зустріч лідерів. Вона відбудеться в місті і час, і таймінг, який буде погоджений дипломатичними каналами між обома сторонами. Ми будемо цю дату визначати, виходячи з треку нашого договірного, виходячи з напрацювання наших переговорних команд", – сказав він під час онлайн-зустрічі з журналістами у п’ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Міністр додав, що переговорні команди вже сформовані як з угорського, так і з українського боків. Він нагадав, що сьогодні вони з угорською колегою Анітою Орбан домовилися про наступні перемовини щодо нацменшин.

"Контакт, зустріч лідерів, мабуть, буде визначатися прогресом в рамках цієї переговорної групи", – заявив він.

Теги: #мадяр_петер #берегове #зеленський #сибіга

