15:15 22.05.2026

Сибіга: переговорні кластери з ЄС мають бути формально відкритими в червні

Сибіга: переговорні кластери з ЄС мають бути формально відкритими в червні
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга переконаний, що переговори про вступ України в ЄС за всіма кластерами мають бути відкритими у червні, оскільки "всі політичні перешкоди" для цього були зроблені зняті.

"Ми виходимо з того, що кластери мають бути формально відкритими в червні. Це наша тверда позиція. Я вважаю, що ми маємо підтримку наших європейських партнерів. І дуже важливо, щоб це відбулося", – сказав він під час онлайн-зустрічі з журналістами у п’ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що це "не лише про Україну, але також і про інтереси Європи". Очільник МЗС підкреслив, що "основна політична перешкода" у вигляді уряду екс-прем’єра Угорщини Віктора Орбана усунута після виборів.

" І ми дійсно вийшли в той стан речей, коли дипломатія має і може зробити свою роботу. Я в це вірю. І сьогоднішня зустріч з Анітою (нова глава МЗС Угорщини Аніта Орбан-ІФ-У) мене ще більше в цьому укріпила", – запевнив міністр.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:27 22.05.2026
Сибіга провів першу особисту зустріч із новою главою МЗС Угорщини, домовилися провести другий раунд консультацій щодо нацменшин наступного тижня

10:27 22.05.2026
Сибіга провів першу особисту зустріч із новою главою МЗС Угорщини, домовилися провести другий раунд консультацій щодо нацменшин наступного тижня

18:48 20.05.2026
Швеція підтримує відкриття для України всіх кластерів переговорів з ЄС до кінця червня – Сибіга

18:48 20.05.2026
Швеція підтримує відкриття для України всіх кластерів переговорів з ЄС до кінця червня – Сибіга

10:37 20.05.2026
Розпочалися угорсько-українські онлайн-консультації на рівні експертів, Сибіга і Орбан зустрінуться особисто в четвер

10:37 20.05.2026
Розпочалися угорсько-українські онлайн-консультації на рівні експертів, Сибіга і Орбан зустрінуться особисто в четвер

18:47 19.05.2026
Глава МЗС України відвідає 20-21 травня Швецію, де пройде неформальна зустріч Ради Україна-НАТО

18:47 19.05.2026
Глава МЗС України відвідає 20-21 травня Швецію, де пройде неформальна зустріч Ради Україна-НАТО

11:35 19.05.2026
Угорщина наближається до підтримки початку переговорів України з ЄС, але висуває власні умови – ЗМІ

11:35 19.05.2026
Угорщина наближається до підтримки початку переговорів України з ЄС, але висуває власні умови – ЗМІ

10:00 19.05.2026
Жовква: Україна повністю виконала всі умови, які потрібні для наступного етапу - відкриття кластерів

10:00 19.05.2026
Жовква: Україна повністю виконала всі умови, які потрібні для наступного етапу - відкриття кластерів

09:43 19.05.2026
Україна готова до відкриття кластерів на шляху в ЄС – Жовква

09:43 19.05.2026
Україна готова до відкриття кластерів на шляху в ЄС – Жовква

12:12 18.05.2026
Україна та Угорщина проведуть консультації на рівні експертів щодо угорської меншини на Закарпатті – Сибіга після розмови з Орбан

12:12 18.05.2026
Україна та Угорщина проведуть консультації на рівні експертів щодо угорської меншини на Закарпатті – Сибіга після розмови з Орбан

20:01 17.05.2026
Сибіга засудив атаку безпілотника на атомну електростанцію в ОАЕ

20:01 17.05.2026
Сибіга засудив атаку безпілотника на атомну електростанцію в ОАЕ

18:59 17.05.2026
Сибіга: Казахстан є ключовим партнером України в Центральній Азії у логістиці, енергетиці та відбудові

18:59 17.05.2026
Сибіга: Казахстан є ключовим партнером України в Центральній Азії у логістиці, енергетиці та відбудові

