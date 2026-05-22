Сибіга: переговорні кластери з ЄС мають бути формально відкритими в червні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга переконаний, що переговори про вступ України в ЄС за всіма кластерами мають бути відкритими у червні, оскільки "всі політичні перешкоди" для цього були зроблені зняті.

"Ми виходимо з того, що кластери мають бути формально відкритими в червні. Це наша тверда позиція. Я вважаю, що ми маємо підтримку наших європейських партнерів. І дуже важливо, щоб це відбулося", – сказав він під час онлайн-зустрічі з журналістами у п’ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що це "не лише про Україну, але також і про інтереси Європи". Очільник МЗС підкреслив, що "основна політична перешкода" у вигляді уряду екс-прем’єра Угорщини Віктора Орбана усунута після виборів.

" І ми дійсно вийшли в той стан речей, коли дипломатія має і може зробити свою роботу. Я в це вірю. І сьогоднішня зустріч з Анітою (нова глава МЗС Угорщини Аніта Орбан-ІФ-У) мене ще більше в цьому укріпила", – запевнив міністр.