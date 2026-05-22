15:14 22.05.2026

Качка: російська дезінформація про відносини України і Польщі немає жодного підґрунтя

Фото: Єгор Шуміхін

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявляє, що на сьогодні російська дезінформація про відносини України і Польщі немає жодного підґрунтя.

"Дезінформація не має жодного підґрунтя, оскільки Польща є дійсно найважливішим партнером України в усіх сферах. І ми дуже цінуємо цей рівень співпраці і ту підтримку, яку польське суспільство, поляки дають Україні. Ми про це завжди пам’ятаємо, це наш спільний досвід і важливо, щоб цей спільний досвід був фундаментом для такого стратегічного партнерства між Польщею і Україною, між польськими і українськими суспільствами", – сказав Качка на пресбрифінгу за підсумками 11-го засідання Українсько-Польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва в п’ятницю в Києві, коментуючи запитання про російську дезінформацію, яка може впливати на відносини між країнами.

Він наголосив, що на сьогодні немає жодних сигналів, щоб така дезінформація була якось підкріплена реальністю. 

Качка також зауважив, що під час засідання сторони обговорили проблемні питання між країнами, які висвітлюються в медіа.

"Ми шукаємо шляхів їх вирішення так, як це було і в минулому з тими проблемами, які вже вдалося вирішити", – наголосив він.

Зі свого боку міністр фінансів та економіки Республіки Польща Анджей Доманьський додав, що в більшості питань країни дивляться в одну сторону.

"Звичайно, як в будь-яких відносинах між друзями іноді трапляються складні теми. Тому я дуже радий, що в процесі наших зустрічей ми чітко проговорили про ці проблеми. Тому що друзі мають знаходити шляхи вирішення проблем, а не замовчувати їх", – сказав він.

Крім того, він заявив, що неясність у відносини країн вносить саме РФ, і він радий, що посольство Польщі займає активну позицію щодо боротьби з такого роду дезінформацією. 

Засідання було присвячене подальшому зміцненню економічного партнерства та співпраці між Україною та Польщею, розвитку транспортної та прикордонної інфраструктури, співпраці у сфері енергетики, сільського господарства, відновлення України та координації в контексті європейської інтеграції України.

