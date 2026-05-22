15:02 22.05.2026

Польща не створюватиме перепон на переговорному шляху України до ЄС – міністр фінансів

Польща не створюватиме перепон на переговорному шляху України до ЄС – міністр фінансів
Міністр фінансів та економіки Республіки Польща Анджей Доманьський заявляє, що Польща буде продовжувати підтримувати євроінтеграційні прагнення України.

"Дуже важливою темою для Польщі є європейські прагнення України, прагнення щодо її членства в ЄС. Польща всіляко підтримує ці прагнення. Мені пощастило, що я поговорив на цю тему зокрема з паном Тарасом Качкою. Для мене дуже важливо, щоб в будь-який момент своєю присутністю доводити, що Польща підтримувала, підтримує і надалі буде підтримувати Україну", – сказав Доманьський на пресбрифінгу за підсумками 11-го засідання Українсько-Польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва в п’ятницю в Києві.

Він наголосив, що Польща на переговорному шляху і на шляху України до ЄС не буде становити перепон.

