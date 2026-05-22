Інтерфакс-Україна
Політика
14:38 22.05.2026

Польща зацікавлена в прискоренні співпраці з Україною в сфері дронів – міністр фінансів

2 хв читати
Польща зацікавлена в прискоренні співпраці з Україною в сфері дронів – міністр фінансів
Фото: Єгор Шуміхін

Міністр фінансів та економіки Республіки Польща Анджей Доманьський заявляє, що країна зацікавлена в прискоренні співпраці з Україною в сфері запозичення дронових технологій.

"Так, Польща зацікавлена в прискоренні робіт в сфері запозичення дронових технологій і в прискорення нашої співпраці. Вчора в Києві я також зустрівся з українськими представниками в цій сфері. В нас є представники польських фірм, які мають належний капітал, а з іншого боку наші українські партнери мають, що запропонувати нам. Тобто вони мають ноу-хау, мають унікальні можливості тестування", – сказав Доманьський на пресбрифінгу за підсумками 11-го засідання Українсько-Польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва в п’ятницю в Києві, відповідаючи на запитання, чи зацікавлена Польща і підписанні Drone Deal з Українаю.

Він додав, що обговорював це питання також з міністром економіки, довкілля та сільського господарства Олексієм Соболевим і може наголосити, що польська сторона буде робити все, щоб прискорити роботи в цьому напрямку, і щоб обороні промисловості Польщі і України співпрацювали між собою.

Натомість віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка додав, що угоди Drone Deal – це системний інтерес України для того, щоб військово-оборонна індустрія партнерів розвивалася максимально швидко і могла також допомагати повною мірою реалізовувати потенціал на фронті.

"Тому що від масштабування виробництва залежить також і наш успіх", – наголосив він.

Як повідомлялося, 11 травня Зеленський повідомив, що близько 20 країн зацікавлені у роботі з Україною за програмою спільного виробництва дронів "Drone Deal", уже підписано чотири угоди, і в рамках цих угод готуються перші контракти, також незабаром відкривається безпекова співпраця зі ще однією частиною світу. Пізніше, за підсумками саміту країн "Бухарестської дев’ятки" та держав Північної Європи, було досягнуто нових домовленостей у форматі "DroneDeal" та з питань оборонної співпраці.

20 травня секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що на межі травня-червня Україна очікує більше нових партнерств в рамках Drone Deal.

Теги: #качка #мінфін #польща #drone_deal #опк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:22 22.05.2026
Проблема з будівництвом сміттєпереробного заводу у Львові незабаром буде вирішена – міністр фінансів Польщі

Проблема з будівництвом сміттєпереробного заводу у Львові незабаром буде вирішена – міністр фінансів Польщі

15:14 22.05.2026
Качка: російська дезінформація про відносини України і Польщі немає жодного підґрунтя

Качка: російська дезінформація про відносини України і Польщі немає жодного підґрунтя

15:02 22.05.2026
Польща не створюватиме перепон на переговорному шляху України до ЄС – міністр фінансів

Польща не створюватиме перепон на переговорному шляху України до ЄС – міністр фінансів

14:45 22.05.2026
Місія МВФ з 1-го перегляду нової програми EFF очікується в Києві з 27 травня

Місія МВФ з 1-го перегляду нової програми EFF очікується в Києві з 27 травня

14:34 22.05.2026
Міністр фінансів Польщі про українських біженців: Хочемо, щоб допомога була скерована саме до тих людей, які її потребують

Міністр фінансів Польщі про українських біженців: Хочемо, щоб допомога була скерована саме до тих людей, які її потребують

14:25 22.05.2026
Качка про пропозицію Мерца щодо "асоційованого членства" в ЄС: головний ризик, що мова йде про якісь потенційні альтернативи, усунуто

Качка про пропозицію Мерца щодо "асоційованого членства" в ЄС: головний ризик, що мова йде про якісь потенційні альтернативи, усунуто

12:16 22.05.2026
Глава Мінфіну заявляє про великий ризик неприйняття закону про оподаткування імпортних посилок до EUR150

Глава Мінфіну заявляє про великий ризик неприйняття закону про оподаткування імпортних посилок до EUR150

14:49 21.05.2026
Кабмін спростив підтвердження права на митні пільги для підприємств ОПК – Свириденко

Кабмін спростив підтвердження права на митні пільги для підприємств ОПК – Свириденко

19:00 20.05.2026
Міноборони Польщі про збиття дрона в Естонії: Україна має бути обережнішою, РФ може використати це для ескалації

Міноборони Польщі про збиття дрона в Естонії: Україна має бути обережнішою, РФ може використати це для ескалації

17:34 20.05.2026
Умєров: На рубежі травня-червня очікуємо більше нових партнерств в рамках Drone Deal

Умєров: На рубежі травня-червня очікуємо більше нових партнерств в рамках Drone Deal

ВАЖЛИВЕ

Сибіга: переговорні кластери з ЄС мають бути формально відкритими в червні

Качка про пропозицію Мерца щодо "асоційованого членства" в ЄС: головний ризик, що мова йде про якісь потенційні альтернативи, усунуто

Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі вважає "стандартним російським трюком" обвинувачення з боку РФ країн Балтії

МЗС України спростувало заяви Москви щодо підготовки атак з території Латвії

МЗС і уряд готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною – Зеленський

ОСТАННЄ

Сибіга: Час і місце зустрічі Зеленського та Мадяра узгодять дипломатичними каналами

Сибіга: переговорні кластери з ЄС мають бути формально відкритими в червні

У прем'єра Свириденко один штатний радник, п'ять – на громадських засадах і одна помічниця

Нардеп Соболєв: Пропозиція асоційованого членства України у ЄС – шлях у нікуди

Буданов: Еволюція російських цілей від "Києва за три дні" до вимог позаблоковості свідчить про провал початкових задумів

Буданов: Росія застосовує "інженерію свідомості" на окупованих територіях, тож Україна має розробити нову модель комунікацій

Буданов: Росія будує "цифрове гетто" за прикладом Північної Кореї, готуючись до непопулярних рішень

Нардеп Разумков назвав пропозицію Мерца щодо "асоційованого членства" України в ЄС некоректною

Мережко: Україна має політичну волю виконати всі вимоги для повноправного членства в ЄС – асоційований статус недоречний

Мерц пропонує Україні спеціальний статус в ЄС – лист до лідерів Союзу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА