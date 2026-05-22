Польща зацікавлена в прискоренні співпраці з Україною в сфері дронів – міністр фінансів

Міністр фінансів та економіки Республіки Польща Анджей Доманьський заявляє, що країна зацікавлена в прискоренні співпраці з Україною в сфері запозичення дронових технологій.

"Так, Польща зацікавлена в прискоренні робіт в сфері запозичення дронових технологій і в прискорення нашої співпраці. Вчора в Києві я також зустрівся з українськими представниками в цій сфері. В нас є представники польських фірм, які мають належний капітал, а з іншого боку наші українські партнери мають, що запропонувати нам. Тобто вони мають ноу-хау, мають унікальні можливості тестування", – сказав Доманьський на пресбрифінгу за підсумками 11-го засідання Українсько-Польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва в п’ятницю в Києві, відповідаючи на запитання, чи зацікавлена Польща і підписанні Drone Deal з Українаю.

Він додав, що обговорював це питання також з міністром економіки, довкілля та сільського господарства Олексієм Соболевим і може наголосити, що польська сторона буде робити все, щоб прискорити роботи в цьому напрямку, і щоб обороні промисловості Польщі і України співпрацювали між собою.

Натомість віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка додав, що угоди Drone Deal – це системний інтерес України для того, щоб військово-оборонна індустрія партнерів розвивалася максимально швидко і могла також допомагати повною мірою реалізовувати потенціал на фронті.

"Тому що від масштабування виробництва залежить також і наш успіх", – наголосив він.

Як повідомлялося, 11 травня Зеленський повідомив, що близько 20 країн зацікавлені у роботі з Україною за програмою спільного виробництва дронів "Drone Deal", уже підписано чотири угоди, і в рамках цих угод готуються перші контракти, також незабаром відкривається безпекова співпраця зі ще однією частиною світу. Пізніше, за підсумками саміту країн "Бухарестської дев’ятки" та держав Північної Європи, було досягнуто нових домовленостей у форматі "DroneDeal" та з питань оборонної співпраці.

20 травня секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що на межі травня-червня Україна очікує більше нових партнерств в рамках Drone Deal.