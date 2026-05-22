14:34 22.05.2026

Міністр фінансів Польщі про українських біженців: Хочемо, щоб допомога була скерована саме до тих людей, які її потребують

Фото: Єгор Шуміхін

Міністр фінансів та економіки Республіки Польща Анджей Доманьський заявляє, що країна хоче, щоб допомога була скерована саме до тих категорій українських біженців, які її потребують.

"Захист громадян України зараз такий самий, як для громадян Європейського Союзу. Ми залишаємо особливий захист для людей, які потребують цього захисту. Ми хочемо, щоб ця допомога була скерована саме до тих категорій людей, які її потребують", – сказав Доманьський на пресбрифінгу за підсумками 11-го засідання Українсько-Польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва в п’ятницю в Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" щодо політики Польщі відносно перебування громадян України в країні після завершення 4 березня 2027 року дії тимчасового захисту.

Як повідомлялося, 5 березня в Польщі припинив свою дію Спецзакон про допомогу громадянам України від 12 березня 2022 року. Усі ключові механізми тимчасового захиступеренесено до системних законів, передусім до закону від 13 червня 2003 року про надання іноземцям захисту на території Польщі. Перебування бенефіціара тимчасового захисту визнається легальним до 4 березня 2027 року. Зазначається, що подальші рішення щодо продовження чи зміни режиму легального перебування громадян України на території Польщі належать до компетенції уряду Республіки Польща.

Теги: #польща #біженці #мінфін

