Качка про пропозицію Мерца щодо "асоційованого членства" в ЄС: головний ризик, що мова йде про якісь потенційні альтернативи, усунуто

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявляє, що лист канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо ідеї "асоційованого членства" України в Європейському Союзі акцентує на повноправному членстві України в ЄС і на заклику до негайного і невідкладного відкриття усіх переговорних кластерів.

"Питання щодо листа, який направив канцлер Мерц до інституції Європейського Союзу є комплексним. Найголовніша теза в цьому листі – це акцент на повноправному членстві України в Європейському Союзі і на заклику до негайного і невідкладного відкриття усіх кластерів в переговорах. Для нас це на сьогоднішній день найважливіша мета", – сказав Качка на пресбрифінгу в п’ятницю в Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" щодо того, яка позиція України щодо пропозиції надати країні новий спеціальний статус "асоційованого члена" ЄС.

За його словами, лис містить досить чіткий акцент на тому, що всі викладені в ньому ідеї спрямовані на те, щоб швидше допомогти Україні інтегруватися і повноцінно вступити в Європейський Союз в різних форматах.

"Тому головний ризик того, що мова йде про якісь потенційні альтернативи, усунуто. Щодо самої назви, змісту пропозицій, думаю, що вони всі потребують обговорення і узгодження. Це перша пропозиція, якраз таки в понеділок в Берліні ми проговорювали ці ідеї. Тому якщо між державами-членами Євросоюзу почнеться дискусія з приводу того, як прискорити вступ України в ЄС і прискорити інтеграцію, ми будемо раді такій дискусії. Головне, що єдиною метою усіх ініціатив є повноцінне членство України в ЄС", – додав віцепрем’єр.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Фрідріх Мерца написав листа лідерам ЄС, в якому висловив пропозицію надати Україні новий спеціальний статус як "асоційованого члена" Союзу, при якому та спочатку не отримає повноцінного членства та права голосу, але буде тісніше інтегрована в інституції ЄС. Мерц обґрунтував свою ініціативу особливим становищем України як країни, що перебуває у стані війни, та значним прогресом у переговорах про вступ. Пропозиція також має на меті сприяти мирним переговорам, ініційованим президентом США Дональдом Трампом, серед іншого, через політичне зобов’язання держав-членів поширити пункт ЄС про взаємодопомогу на Україну.

Так, Мерц пропонує надати Україні право застосування статті 42.7 про взаємну допомогу та оборону для надання широких гарантій безпеки, поступову інтеграція до бюджету ЄС, місце в суді ЄС як "помічника доповідача", участь у засіданнях Ради ЄС та Європейської ради та право голосу на них, а також участь без права голосу в Європейській комісії та Європейському парламенті. При цьому він рекомендує передбачити скорочення членства, якщо Україна регресуватиме в процесі приєднання або у "фундаментальних цінностях ЄС".

Аналогічно, за його словами, країни Західних Балкан та Молдова повинні отримати подальші сигнали про приєднання, однак, на відміну від України, Мерц пропонує розробити для цих країн окремі плани швидкого вступу.

В Єврокомісії отримали пропозиції Мерца й заявили, що вступ України до ЄС фундаментально пов’язаний з безпекою Союзу.