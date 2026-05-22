Інтерфакс-Україна
Політика
13:20 22.05.2026

У прем'єра Свириденко один штатний радник, п'ять – на громадських засадах і одна помічниця

2 хв читати
У прем'єра Свириденко один штатний радник, п'ять – на громадських засадах і одна помічниця
Фото: Урядовий портал

У прем’єр-міністра України Юлії Свириденко працює один штатний радник, одна помічниця та п’ять радників на громадських засадах.

Згідно з відповіддю секретаріату уряду на запит агентства "Інтерфакс-Україна", штатним  радником прем’єра є Ярема Дух (дата призначення – 18 липня 2025 року), а помічником – Єлизавета Пастовенська (з 30 вересня 2025 року), яка до цього обіймала посаду головного спеціаліста сектору організаційно-аналітичного забезпечення Міністерства економіки.

Крім того, радниками на громадських засадах прем’єра є: депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський (з 7 серпня 2025 року), активіст, громадський діяч, ветеран, керівник філії Veteran Hub Гліб Стрижко (з 5 серпня 2025 року), керівник стратегічних проєктів KSE Institute Максим Федосеєнко (з 1 серпня 2025 року), керівниця KSE Institute Наталія Шаповал (з 1 серпня 2025 року), та член Ради директорів KSE, партнер Deloitte Єгор Григоренко (з 13 січня 2026 року).

Раніше, 18 травня, радниця президента з питань відбудови України та інвестицій, експосол в США Оксана Маркарова на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила, що адвокат, заступник міністра фінансів України (2018-2019) Сергій Верланов призначений радником Свириденко. В той же час, у відповіді на запит від 22 травня, Верланов не значиться серед радників прем’єра.

Як повідомлялося, станом на початок року у прем’єра Юлії Свириденко працював 1 штатний радник, 1 помічниця та 4 радники на громадських засадах.

Теги: #помічники #свириденко #радники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:00 20.05.2026
Свириденко: платіжки за гарячу воду і тепло будуть перераховані у випадку НС через російські обстріли

Свириденко: платіжки за гарячу воду і тепло будуть перераховані у випадку НС через російські обстріли

16:57 20.05.2026
Понад 160 родин придбали нове житло за ваучери для ВПО з ТОТ зі статусом УБД – Свириденко

Понад 160 родин придбали нове житло за ваучери для ВПО з ТОТ зі статусом УБД – Свириденко

17:15 19.05.2026
Свириденко: наразі Податковим кодексом не передбачено встановлення для засобів жіночої інтимної гігієни пільгової ставки ПДВ

Свириденко: наразі Податковим кодексом не передбачено встановлення для засобів жіночої інтимної гігієни пільгової ставки ПДВ

12:01 19.05.2026
Свириденко: Українські далекобійні санкції дають економічний ефект на РФ

Свириденко: Українські далекобійні санкції дають економічний ефект на РФ

11:59 19.05.2026
Падіння ВВП України за результатами 4-міс.-2026 скоротилося до 0,2% – прем'єрка

Падіння ВВП України за результатами 4-міс.-2026 скоротилося до 0,2% – прем'єрка

18:59 05.05.2026
Позаштатними радниками Буданова стали Тігіпко, Девятов та Юсов – Рух "Чесно"

Позаштатними радниками Буданова стали Тігіпко, Девятов та Юсов – Рух "Чесно"

10:23 12.01.2026
У міністерки культури Бережної 1 штатний радник, 3 - на громадських засадах і 1 помічниця

У міністерки культури Бережної 1 штатний радник, 3 - на громадських засадах і 1 помічниця

11:48 10.01.2026
У прем'єра Свириденко 1 штатний радник, 4 - на громадських засадах і 1 помічниця

У прем'єра Свириденко 1 штатний радник, 4 - на громадських засадах і 1 помічниця

15:58 08.01.2026
У міністра освіти Лісового 21 радник на громадських засадах

У міністра освіти Лісового 21 радник на громадських засадах

10:40 08.01.2026
У міністра ветеранів Калмикової один помічник, п’ять штатних радників і п’ять радників на громадських засадах

У міністра ветеранів Калмикової один помічник, п’ять штатних радників і п’ять радників на громадських засадах

ВАЖЛИВЕ

Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі вважає "стандартним російським трюком" обвинувачення з боку РФ країн Балтії

МЗС України спростувало заяви Москви щодо підготовки атак з території Латвії

МЗС і уряд готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною – Зеленський

Запрошення Віткоффа та Кушнера до Києва залишається в силі – Жовква

Україна готова до відкриття кластерів на шляху в ЄС – Жовква

ОСТАННЄ

Нардеп Соболєв: Пропозиція асоційованого членства України у ЄС – шлях у нікуди

Буданов: Еволюція російських цілей від "Києва за три дні" до вимог позаблоковості свідчить про провал початкових задумів

Буданов: Росія застосовує "інженерію свідомості" на окупованих територіях, тож Україна має розробити нову модель комунікацій

Буданов: Росія будує "цифрове гетто" за прикладом Північної Кореї, готуючись до непопулярних рішень

Нардеп Разумков назвав пропозицію Мерца щодо "асоційованого членства" України в ЄС некоректною

Мережко: Україна має політичну волю виконати всі вимоги для повноправного членства в ЄС – асоційований статус недоречний

Мерц пропонує Україні спеціальний статус в ЄС – лист до лідерів Союзу

Трамп заявив, що не послабить санкції проти Ірану, поки Вашингтон і Тегеран не укладуть угоду

Міноборони Польщі про збиття дрона в Естонії: Україна має бути обережнішою, РФ може використати це для ескалації

Депутати пропонують зміни до Регламенту Ради для реалізації конституційного порядку оприлюднення законів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА