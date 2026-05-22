У прем'єра Свириденко один штатний радник, п'ять – на громадських засадах і одна помічниця

У прем’єр-міністра України Юлії Свириденко працює один штатний радник, одна помічниця та п’ять радників на громадських засадах.

Згідно з відповіддю секретаріату уряду на запит агентства "Інтерфакс-Україна", штатним радником прем’єра є Ярема Дух (дата призначення – 18 липня 2025 року), а помічником – Єлизавета Пастовенська (з 30 вересня 2025 року), яка до цього обіймала посаду головного спеціаліста сектору організаційно-аналітичного забезпечення Міністерства економіки.

Крім того, радниками на громадських засадах прем’єра є: депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський (з 7 серпня 2025 року), активіст, громадський діяч, ветеран, керівник філії Veteran Hub Гліб Стрижко (з 5 серпня 2025 року), керівник стратегічних проєктів KSE Institute Максим Федосеєнко (з 1 серпня 2025 року), керівниця KSE Institute Наталія Шаповал (з 1 серпня 2025 року), та член Ради директорів KSE, партнер Deloitte Єгор Григоренко (з 13 січня 2026 року).

Раніше, 18 травня, радниця президента з питань відбудови України та інвестицій, експосол в США Оксана Маркарова на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила, що адвокат, заступник міністра фінансів України (2018-2019) Сергій Верланов призначений радником Свириденко. В той же час, у відповіді на запит від 22 травня, Верланов не значиться серед радників прем’єра.

Як повідомлялося, станом на початок року у прем’єра Юлії Свириденко працював 1 штатний радник, 1 помічниця та 4 радники на громадських засадах.