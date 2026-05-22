Нардеп Соболєв: Пропозиція асоційованого членства України у ЄС – шлях у нікуди

Пропозиція про асоційоване членство України у Європейському Союзі не відповідає ні інтересам України, ні інтересам ЄС, вважає заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв.

"Мені здається, що сама ідея асоційованого членства була б абсолютно нормально сприйнята й в Україні, й не лише в Україні, якби ця ідея була запропонована ще у 2014 році. Вже на дворі 2026 рік. І тому після того, що Україна зробила для реального просування в напрямку європейської спільноти, після тих жертв, яка понесла Україна й у 2014 році, і під час повномасштабного вторгнення Росії, починаючи з 2022 року, пропозиція про так зване асоційоване членство не відповідає ні інтересам Європейського Союзу, ні тим більше інтересам України", – сказав Соболєв в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

На думку народного депутата, це класична ситуація, коли можливості та бажання не завжди сходяться.

"Ми чудово знаємо позицію абсолютної більшості столиць Європейського Союзу щодо прискореного вступу України в Європейський Союз та початку цієї процедури – відкриття всіх переговорних кластерів. Але, на жаль, є декілька столиць, які відкрито або не зовсім відкрито, демонструють дивну позицію, так званого, неповного членства України або асоційованого, як це пролунало в останній заяві Мерца. Якщо Україну хочуть виділити як окрему країну в порівнянні з Молдовою і Балканськими країнами, які стоять в черзі до ЄС досить давно, я вже не кажу про Туреччину, яка чекає свого часу вже десятиліттями це, можливо, і варіант, щоб показати, що, розширення Європейського Союзу дедалі буде йти, все важче і важче. Якщо це практичне набуття членства, то це шлях в нікуди", – наголосив Соболєв.

Він припустив, що асоційоване членство може продовжуватися десятиліттям, і представники України будуть формально, нібито, мати можливості бути присутніми на всіх органах Європейського Союзу, "включаючи навіть представництво в Європейському парламенті", а реально, без права голосу, у вищих органах ЄС та Європарламенті.

"Україна фактично не отримує нічого, і більше того, спроби блокувати подальше членство України будуть тільки зростати", – впевнений народний депутат.

Соболєв підкреслив, що європейським країнам, які виступають за так зване асоційоване неповне членство, треба сказати відверто самим собі, що повинна зробити Україна, щоб отримати повноцінне членство, у чому їхні претензії до України. За словами народного депутата, ці претензії мають переважно економічний характер – починаючи з сільськогосподарських пріоритетів, які формують окремі країни ЄС. Він відзначив, що відкритий ринок праці, свобода пересування, спрощені митні процедури та свобода торгівлі – гарний приклад того, наскільки Україна вже влилась в Європейський Союз.

"Мені здається ця ідея не найкраща. Й краще ще рік, а можливо і два, просуватися до повноцінного членства в Європейському Союзі, ніж отримати зараз якесь змішане становище, яке ніколи не завершиться повноцінним членством", – підсумував Соболєв.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував лідерам ЄС розглянути для України новий спеціальний статус "асоційованого члена" Європейського Союзу.